Ученый из Владивостока создал новое направление в психологии бессознательного

Профессор ВГУЭС Александр ИСАЕВ опубликовал статью в своем блоге в «Живом журнале» о выявленных им восьми базовых законах психоквантовой физики, лежащих в основе созданного им принципиально нового направления в психологии бессознательного – биоквантовой психологии (физической психологии).

Это науки о программах, определяющих поведение и мышление людей с учетом органо-волновой природы последних; рассматривающей человека как высокоразвитого биоробота (киборга), а его головной мозг – как биокомпьютер.

По мнению профессора Исаева, пси-кванты играют в жизни человека такую же роль, как электроны в работе компьютера. Как компьютер без потока электронов не более чем набор металла и пластмассы, так и головной мозг человека без излучения пси-квантов не более, чем сгусток белковой массы.

Сегодня биоквантовая психология успешно применяется на практике. В частности, в индивидуальной и социальной психокоррекции; бизнесе (прежде всего, в иррациональной рекламе).

Ольга ВЛАДИМИРОВА, газета «Золотой Рог».