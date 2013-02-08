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Ученый из Владивостока создал новое направление в психологии бессознательного

08 Февраля 2013, 12:51 | Владивосток

Профессор ВГУЭС Александр ИСАЕВ опубликовал статью в своем блоге в «Живом журнале» о выявленных им восьми базовых законах психоквантовой физики, лежащих в основе созданного им принципиально нового направления в психологии бессознательного – биоквантовой психологии (физической психологии).

Это науки о программах, определяющих поведение и мышление людей с учетом органо-волновой природы последних; рассматривающей человека как высокоразвитого биоробота (киборга), а его головной мозг – как биокомпьютер.

По мнению профессора Исаева, пси-кванты играют в жизни человека такую же роль, как электроны  в работе компьютера. Как компьютер без потока электронов не более чем набор металла и пластмассы, так и головной мозг человека без излучения пси-квантов не более, чем сгусток белковой массы.

Сегодня биоквантовая психология успешно применяется на практике. В частности, в индивидуальной и социальной психокоррекции; бизнесе (прежде всего, в иррациональной рекламе).

Ольга ВЛАДИМИРОВА, газета «Золотой Рог».

Автор: Ольга Владимирова
Теги: психология  Александр Исаев  открытие 



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Комментарии

  • Псевдоним13:25, 08.02.2013#

    Всегда приятно знать, что есть люди, которым интересно изучать что-то новое, делать открытия.

  • 36213:40, 08.02.2013#

    Жалко Сашу, так хорошо учился в школе и такую чушь несет в старости.

  • Псевдоним13:38, 08.02.2013#

    А что здесь нового? "То, что ново то не интересно, а то что интересно - не ново". . .

  • Псевдоним14:21, 08.02.2013#

    Мда, мощная трава у человека, забористая

  • планка16:30, 08.02.2013#

    про кванты мы слыхивали. а можно узнать, что такое пси-квант? квант мысли, штоли? а где формулы? или вся психология описывается на уровне "свободной (черной, белой)" энергии, входящей и исходящей через наш черепок?

  • поЦоны с раЁна19:12, 08.02.2013#

    Ты упустил главное - ЧАКРЫ! если их не чистить, то пси-кванты будут застревать!

  • пацон21:15, 08.02.2013#

    а чем надо чистить чакры? водяра не пойдет?

  • Псевдоним11:42, 09.02.2013#

    какаято кибениматика получается .

  • Городецкий12:06, 09.02.2013#

    Очень интересно. Нужно будет найти время почитать эту работу. Всегда интересовался нестандартным подходом

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