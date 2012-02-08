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Усложнять - проще
В России, говорят, две беды, и одна все время ремонтирует другую. Если под «другой» понимать направление деятельности, то есть понимать слово в прямом, а не дорожном смысле, то работы непочатый край. Но, может, мы потому сами себе и придумываем проблемы, раз это приходится делать одной из российских бед? Например, любое упрощение процедур у нас превращается в их усложнение.
Примером может служить ситуация с техосмотром автомобилей. Самое опасное, что усложнение не имеет предела и границ. В определенный момент усложнение превращается в смысл деятельности организации, ставится на поток, создается и кодируется его технология. Ну как это - совсем не следить со стороны государства за техсостоянием личных автомобилей? А вот так, как в Австралии, там владелец обязан показать автомобиль механику только при продаже.
Похоже, государство почувствовало существующие несуразности и организовало сайт russiabezdurakov.ru. Несколько цитат авторов из Приморья:
«Приехал друг из другого региона с семилетней дочкой, потребовалась временная регистрация. В паспортном столе дали лист бумаги, пишите: прошу зарегистрировать папу. Дали второй лист бумаги, пишите: прошу зарегистрировать дочку. На резонный вопрос: «А не проще в одном заявлении указать обоих?» получил третий лист бумаги со словами: «А это будет ваше третье заявление»... Аут!» Мне тоже пару раз приходилось временно регистрировать в своей квартире приехавших во Владивосток родственников. Надо два раза написать одно и то же заявление от руки на каждого. Именно написать, а не заполнить графы в бланке. еменно прописывала троих – шесть раз написала одно и то же! Заявление немаленькое, между прочим, текст на лист A4 еле умещается.
«На Дальнем Востоке вновь активизирована тема таможенного оформления экспортного металлолома только в одном порту (Магадане), - пишет еще один страдалец. - Т. е. чтобы оформить загруженный во Владивостоке металлолом, судну необходимо минимум четверо суток следовать до Магадана (раньше нужно было в Петропавловск-Камчатский) - там оформлять экспортные документы и только потом следовать по назначению, в Южную Корею, например. Скажите, кому это нужно?»
Сайт russiabezdurakov.ru, возможно, пришелся по душе и приморским чиновникам. «Администрация Приморского края перед новым годом выпустила нормативный документ, по которому в наименовании муниципальных образований, округов и пр. слово «администрация» должна писаться с маленькой буквы. В результате все муниципальные образования вынуждены менять Уставы, перерегистрироваться в налоговой, оформлять новые счета в банках и казначействах и т.д. Результат такого решения - з/п за январь работникам администраций не выплачена, т. к. пройти все процедуры по переоформлению администрации просто не успели».
«Дочь жены от первого брака не считается членом моей семьи, т. к. в новом жилищном кодексе убрали слова «падчерица, пасынок». Чтобы признать падчерицу членом семьи нужно пройти судебные инстанции, и может быть так, что суд не признает факт. Я пишу об этом абсурде, т. к. мне отказывают в жилплощади на падчерицу. Что нужно еще, если есть свидетельства о браке, о рождении? Чтобы доказать, что падчерица или пасынок - член твоей семьи, мучайся по судам, органам опеки и др. инстанциям, и почему-то везде усматривают меркантильные интересы?»
«Женат 17 лет, есть два совместных несовершеннолетних ребёнка. Прописаны были по разным адресам (я и сыновья в одном месте, жена - в другом, это было связано с приватизацией). Возникла необходимость прописать жену в нашей квартире. Паспортистка затребовала разрешение органов опеки и попечительства! Пошел туда. Выяснилось, что такую справку мне дадут по итогам заседания комиссии, которая определит, не стеснит ли моя жена(!), мать моих детей (!), их своим присутствием! Вопрос разрешился превосходно - незнакомый нам чиновник милостиво разрешил и бумагу подписал, не видя нас в глаза. Чистой воды формальность». А как это можно на практике не прописать мать к ребенку, даже если она его «стеснит»? Стеснит и что? Он от этого обязательно вырастит плохим человеком?..
Перестать что-то делать или хотя бы нечто упростить чрезвычайно трудно, так как необходимо переступить через ложный страх о собственной ненужности. Для усложнения не нужно воли, для упрощения нужна. Кто готов проявить волю, иными словами, модернизировать работу, как призывает пока еще действующий президент?
Ольга Журман, «Золотой Рог».
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