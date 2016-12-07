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В Приморском океанариуме "кадровые" перестановки

07 Декабря 2016, 08:39 | Владивосток

Основная часть привезенной осенью из Японии крупнейшей партии морских тропических обитателей уже прошла обязательный карантин.  Сейчас пойманную в дикой природе рыбу переселяют из научно-адаптационного корпуса в экспозицию «Тропические моря», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Переезд партии в несколько тысяч особей проходит в несколько этапов, так как занимает много времени и требует максимальной осторожности. Ихтиолог в прорезиненном костюме спускается в карантинный танк с частично слитой водой. Помещенная в сачок рыба передается напарнику, и тот выпускает ее в транспортный контейнер. Его помещают на борт оснащенного краном грузовика и перевозят к главному корпусу. Здесь кран поднимает емкость в зону системы жизнеобеспечения, где есть доступ к открытой воде экспозиции «Тропические моря». Рыбу вновь отправляют в сачок и выпускают в один самых эффектных аквариумов – сделанный в виде тоннеля коралловый риф.

Таким образом сюда переехали хирурги-единороги, попугаи, яванские бычерылы, а чуть раньше - в водоем «Морская бездна» - орляковые скаты нари-нари. Через некоторое время в главный корпус перевезут подросших акулят.

В следующем году поставки рыбы и беспозвоночных будут продолжены.

Виталий ГУЗ, Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: нари-нари  тропики  карантин  попугаи  орляковые скаты  океанариум  рыба  хирурги-единороги  яванские бычерылы 
                       



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