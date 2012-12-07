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На острове Русском началась адаптация будущих обитателей океанариума
ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. Как рассказали в КГВБУ «Приморская ветеринарная служба», научно-адаптационный корпус предназначен для карантинирования и адаптации прибывших в океанариум животных. Также здесь проводятся фундаментальные и прикладные исследования по биологии.
По словам ветеринарного врача Павла Захаренко, всего в научном центре работают пять ветеринарных врачей, которые отвечают за здоровье всех животных океанариума - от беспозвоночных животных до морских млекопитающих. Научно-адаптационный корпус (НАК) состоит из нескольких блоков: зал обитателей низкотемпературных акваторий, так называемый холодноводный зал; тропический зал, где температурный режим оптимален для обитателей теплых вод; лабораторный блок, где расположены лаборатории гидрохимии (здесь контролируют состояние воды); питания (отвечают за качество и энергетическую ценность кормов для животных); ветеринарная лаборатория; лаборатория альгологии, где изучают водоросли; блок вспомогательных служб, куда относятся водолазная, техническая службы, отвечающие за нормальное функционирование систем жизнеобеспечения; кормокухня. Одна из задач всех сотрудников корпуса – разработка методик содержания животных (как позвоночных, так и беспозвоночных) и растений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
В холодноводном зале в настоящий момент находятся обитатели прибрежных вод нашего региона. Здесь же содержатся пресноводные обитатели Дальнего Востока – осетровые, карповые и другие виды рыбы.
Тропический зал готовится к поступлению рыб из Юго-Восточной Азии. В настоящее время в НАКе проходит адаптационный период ряд ластоногих - представителей фауны Голарктики.
Одной из важнейших задач океанариума является сохранение как биологического разнообразия океана в целом, так и отдельных представителей морской фауны. Так, за последний год специалисты океанариума уже дважды спасали оставшихся без родителей детенышей сивуча, занесенного в Красную книгу. Для этого им приходилось выезжать на территорию Сахалинской области и Камчатского края. Ныне спасенные животные содержатся в океанариуме.
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