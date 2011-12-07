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Дороги Владивостока
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За разбитые дороги заммэра Владивостока получил «дело»

07 Декабря 2011, 16:18 | Владивосток

История с контролем автолюбителей Владивостока над состоянием дорог на Чуркине, о которой три месяца назад писал «ЗР», получила свое продолжение. Накануне в отношении заместителя главы администрации города Максима МОЛЧАНОВА, курирующего вопросы по содержанию городских территорий и жилищного фонда, было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 12.34 КоАП. Ведется административное расследование.

Это история началась летом этого года с рейдов по дорогам Чуркина, которые проводили активисты местного автофорума во главе с Рустамом ГАМИДОВЫМ. Тогда в прокуратуру было направлено около 30 жалоб на разбитые дороги, проваленные и полупроваленные ливневки, а также люки без крышек. Спустя два месяца прокуратура выписала предписания, мэрия выполнила. Но ремонтные службы сделали это спустя рукава, так как часть дорог так и осталась бельмом на глазу города. Поскольку личных вертолетов у жителей Чуркина нет, а автомобили нынче дороги, решено было довести дело до конца. Снова рейд - и снова разбитые дороги, а за время проверок успели исчезнут и ливневки, сделав улицу Калининскую зоной особой опасности.

После второго рейда в прокуратуру полетели уже два заявления – одно по факту чудным образом исчезнувших ливневок, а второе по невыполнению мэрией вынесенных прокуратурой предписаний. На днях пришел ответ, из которого следовало, что инспекторами дорожного надзора ОГИБДД УМВД по Владивостоку совместно с представителями мэрии было проведено обследование улично-дорожной сети по указанным адресам. Факты подтвердились, и в отношении заммэра возбуждено административное производство, а инспекторы взяли под контроль устранение недостатков.

Что дальше? А дальше пройдет некоторое время - и мы снова поедем в рейд принимать работу, если таковая будет выполнена. Если же нет, то по закону уже будет преступная халатность со стороны ответственных лиц, а это уже не административная ответственность…

Анастасия ЗАГОРУЙКО, "Золотой Рог".

Автор: Кристина Самутина
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