Владивостокцам продемонстрировали аэроэскпресс

29 декабря новый электропоезд, который вскоре прибудет во Владивосток, совершит свой первый рейс в аэропорт. Но регулярное пассажирское сообщение начнется лишь с июня 2012 года.

В былые времена авиапассажиры могли пройти регистрацию и сдать багаж в здании аэровокзала, расположенного в самом центре Владивостока, и за 65 минут добраться рейсовым автобусом до аэропорта. Но аэровокзал ликвидировали, а из-за автомобильных пробок время в пути увеличилось вдвое. Поэтому ввода интермодального пассажирского сообщения Владивосток - аэропорт Кневичи владивостокцы ждут с не меньшим нетерпением, чем ввода в эксплуатацию мостов на м.Чуркин и о. Русский.

Эксперимент для первого вице-премьера

29 ноября первый вице-премьер Правительства России Игорь ШУВАЛОВ и начальник ДВЖД Михаил ЗАИЧЕНКО совершили пробную поездку до аэропорта. Состав из четырех вагонов тянул тепловоз, так как контактная сеть вдоль нового участка железнодорожной магистрали Пост 13 км – аэропорт Кневичи пока не запущена в эксплуатацию.

Говорят, высокий гость поездкой остался доволен, чего не скажешь о пассажирах утренней электрички, следовавшей из Партизанска во Владивосток. По сообщению одного из информагентств, из-за демонстрационной поездки она была задержана почти на 3 часа, и 200 ее пассажиров томились в неизвестности.

- Никакой связи с демонстрационной поездкой здесь нет, - заявил «ЗР» представитель службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги - филиала ОАО «РЖД» во Владивостоке Александр АРТАМОНОВ. - Демонстрационный поезд вышел со станции Владивосток в 10 утра и никоим образом не мог препятствовать движению электропоезда, шедшего в другом направлении и по другой ветке. Периодические отклонения от расписания в движении пригородных электропоездов вызваны проведением работ по ремонту и модернизации железнодорожных путей, о чем извещается заранее.

Ну, про «заранее» лучше рассказать опоздавшим 200 пассажирам.

Комфортный, но не скоростной

В качестве подвижного состава для интермодальных пассажирских перевозок по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи будет поставлен комфортабельный электропоезд серии ЭД9М, аналог уже используемых в Приморье электричек «Приморочка» и «Уссурочка». Для приемки электропоезда на Демиховский машиностроительный завод в Подмосковье выехала бригада локомотивного депо «Первая Речка». Планируется, что в перспективе таких поездов будет четыре. Первый из них – в шестивагонном исполнении.

Перевозка пассажиров по маршруту Владивосток – аэропорт Кневичи будет ускоренной, подчеркивают в службе корпоративных коммуникаций ДВЖД, но отнюдь не скоростной (для этого нужна отдельная железнодорожная ветка). Согласно техническому заданию, время движения по железной дороге от вокзала Владивостока до пассажирского терминала в аэропорту Кневичи составит 48 минут. Меньшее по сравнению с обычной электричкой время в пути достигается за счет уменьшения числа промежуточных остановок. Их будет всего две: на Второй Речке и Океанской.

Пока без расписания

Расписание движения аэроэкс-пресса пока не разработано, не определена и стоимость проезда. Это в компетенции компании, в чье управление РЖД передаст интермодальные перевозки, ведь они подразумевают не только доставку авиапассажиров в аэропорт железнодорожным транспортом, но и целый комплекс услуг, включая предрейсовую регистрацию и оформление багажа непосредственно в железнодорожном терминале Владивостока. Но в любом случае, как заверяют железнодорожники, расписание поездов будет разработано с учетом времени прибытия/вылета авиарейсов, а под него уже подкорректируют расписание пригородных электричек.

Не исключено, что управлять интермодальными пассажирскими перевозками будет московская компания «Аэроэкспресс» - оператор пригородных поездов, связывающих железнодорожные вокзалы Москвы с аэропортами. Как сообщили «ЗР» в ООО «Аэроэкспресс», компания рассматривает перспективы выхода на приморский рынок, но решение будет принимать РЖД.

Ирина СВЕТЛАНСКАЯ, "Золотой Рог".