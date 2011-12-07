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В новой школе во Владивостоке началась учеба
В микрорайоне Снеговая Падь открыта первая средняя школа. Первый вице-премьер Игорь ШУВАЛОВ, принимавший участие в торжественной церемонии открытия, пожелал школьникам хорошо учиться и готовиться к поступлению в ДВФУ. «Нужно обязательно учить английский язык, скоро в вашем регионе все так изменится, что без английского не обойтись», - заметил он.
Кабинеты школы оборудованы компьютерами и интерактивными досками. Игорь Шувалов и губернатор Сергей ДАРЬКИН осмотрели кабинет труда для мальчиков, где установлены учебные станки, побывали в столовой, здесь предусмотрена такая деталь, как обеденные столы двух уровней, чтобы было удобно младше- и старшеклассникам. В школе два больших спортивных зала, два бассейна, есть стоматологический кабинет. Здесь также созданы условия для детей-инвалидов.
- Думаю, что в Приморье не найдется школы, способной соперничать с этой по ее современным возможностям. Мы в таких школах не учились, я по-доброму завидую ребятам, которые придут сюда на занятия, - сказал во время открытия школы Сергей Дарькин.
Учебные занятия в СШ №82 начнутся с третьей четверти, сразу после новогодних праздников. В этой школе с углубленным изучением предметов естественнонаучного профиля в будущем смогут обучаться 825 детей, а пока здесь начнут учиться свыше трехсот учеников.
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