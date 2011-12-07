Православный храм на о. Русский будет построен рядом с ДВФУ

ВЛАДИВОСТОК, 7 декабря, ZRPRESS. Представители Владивостокской епархии и ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» осмотрели место для строительства православного храма во Владивостоке на о. Русский. Отведенная территория занимает площадь около 2,5 га и находится вблизи от учебных корпусов Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Размещение православного храма для духовно-религиозных нужд студентов ДВФУ и всего православного населения островной территории предусмотрено проектом планировки полуострова Саперный, который утвержден Правительством РФ.

Летом 2011 года ОАО «ДВЭУК», в чью зону ответственности входит создание энергетической инфраструктуры о. Русский, выступило инициатором строительства многоконфессионального духовно-религиозного центра по соседству с объектами саммита АТЭС-2012. Сегодня компания совместно с ФКУ «Дальневосточная дирекция Министерства регионального развития РФ» оказывает Владивостокской епархии помощь в оформлении правоустанавливающих документов на земельный участок, сообщает Александр Хамицевич, пресс-секретарь ОАО «ДВЭУК».

«Строительство православного храма имеет общественную значимость для инфраструктуры острова Русский в преддверии проведения саммита АТЭС-2012, – говорит генеральный директор ОАО «ДВЭУК» Игорь Джурко. – С учетом исторически сложившихся в России традиций для храма выбран земельный участок рядом с территорией строящегося учебного заведения. Отведенная площадка занимает около 2,5 гектар. Это место находится на возвышенности, где открывается живописный вид на бухту Аякс».

Как отметил секретарь Владивостокской епархии отец Игорь Талько, предполагается, что новый храм будет назван в честь собирателя русских земель – Святого благоверного князя Александра Невского. «Сам по себе остров, который является дальневосточным форпостом Отечества, назван Русским. Символично, если православный храм, построенный на нем, будет освящен в честь защитника русских людей, который внес значительный вклад в становление государства», – уточнил священнослужитель.

По его словам, православный храм на о. Русский будет вмещать более 300 человек. В настоящее время ведутся переговоры с возможным подрядчиком строительства – Балтийской строительной компанией, которая возвела на территории России десятки объектов Русской Православной Церкви. Владивостокская епархия намерена учредить специальный Фонд для сбора пожертвований на строительство от частных лиц, компаний и общественных организаций.

Досье: ОАО «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» является лидером в реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие электроэнергетического комплекса Дальнего Востока. Компания, созданная в 2001 г. в целях повышения эффективности управления ДЗО РАО «ЕЭС России» и антикризисного управления ряда АО-энерго, в настоящий момент управляет основным объемом государственных инвестиций, направленных на снятие инфраструктурных ограничений социально-экономического развития регионов ДФО. Инвестиционная программа компании в 2009-2010 гг. составила 13,4 млрд рублей. На период до 2015 г. объем государственных инвестиций в развитие объектов энергетики Дальнего Востока, находящихся под управлением ОАО «ДВЭУК», запланирован в объеме свыше 100 млрд рублей. Акционерный капитал ОАО «ДВЭУК» равен 21,6 млрд рублей.



