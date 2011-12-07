Владивостокцам подкинули идею трамвайчика до Патрокла

Чтобы ознакомиться с ходом строительства мостов, очистных сооружений в ненастную погоду, нужно либо состоять в аппарате правительства, либо интересоваться всем, что связано с председательством Владивостока в саммите АТЭС-2012. Наша группа относилась ко второй категории. Несмотря на утренний холод и начинающуюся метель, горожане среднего возраста и пенсионеры были настроены решительно. Ожидая автобус на крыльце мэрии, они в уме составляли вопросы. Будет ли въезд на мосты платным? Достроят? Не рухнут ли?

К глубокому разочарованию группы экскурсионную программу пришлось сократить по вине того же снега. Из списка ушел отель Hyatt на Корабельной Набережной, а следом и мост через Золотой Рог.

- Опасно, - объяснил группе водитель, - в районе фуникулера сильно скользко.

В программе остались низководный мост Седанка - Де-Фриз, дорога Седанка - Патрокл, южные очистные сооружения и мост на остров Русский, которые нам предстояло посетить.

- Что вас интересует? – обратилась к пассажирам автобуса наш экскурсовод Юлия.

- Всё, - протянул автобус, уже проштудировав раздаточный материал, - хочется посмотреть, как идет строительство. Говорите всё, что знаете.

Свой рассказ Юлия начала с развенчивания мифов, связанных с саммитом АТЭС:

- Говорят, что после саммита ничего здесь не будет, все уедут, а мы останемся. Проезд по новым дорогам будет платным, мосты не достроят. Ничего подобного. Строительство по некоторым объектам приближается к завершающей стадии. Строители работают посменно: и днем, и ночью. И в любую погоду. Проезда платного быть не может. Конечно, там будут устанавливаться шлагбаумы, контролирующие посты, но они нужны для безопасности, а никак не для взимания денежных средств.

Пока автобус следовал к первому пункту экскурсии, Юля обратила внимание на гостевой маршрут, которому тоже досталось от подготовки к саммиту АТЭС. Вдоль трассы устанавливают новые фонари, старые дома покрывают специальным составом, чтобы кирпич был прочнее, и одевают в строительные леса. Творчески оформлены подпорные стенки.

Пенсионеров интересовало другое – устоят ли мосты. Чтобы успокоить, Юлия указала на Некрасовский путепровод - детище Тихоокеанской мостостроительной компании. Путепровод выстоял, значит, и мосты через Золотой Рог и Амурский залив будут крепкими.

- На мостах укладываются армированные бетонные плиты, каждая арматура связывается вручную проволокой. На таких видах труда и задействованы гастарбайтеры.

- А если плохо свяжут? – не унимались горожане.

- Существует многоуровневый контроль. Нужно понимать, что это строительство – очень серьезное и масштабное, контролируемое высшим руководством страны. Кстати, очень многие рабочие живут на рабочих местах во временных городках, питаются в хорошей столовой. Все мы это с вами сможем увидеть.

Эти слова пробудили воспоминания. Около года назад мне довелось встретиться в поезде с пенсионером Николаем Ивановичем. В послужном списке пенсионера значится угольный терминал в родной Советской Гавани, там он работал инженером-наладчиком. Теперь его жизненный маршрут проходит между островом Русским и портом Ванино, куда пенсионер через пять рабочих дней возвращается на побывку.

- Знаешь, что меня держит на острове? – с грустью сказал тогда Николай Иванович. - Лет мне уже много, работать никуда не берут. Вот и мотаюсь на Русский, там платят, конечно, не ахти, но есть где жить, есть еда. Меня это устраивает.

Автобус тем временем мерил размеры обоих мостов, а «туристы» выясняли, какой объект саммита АТЭС самый впечатляющий. То тут, то там слышалось: «два моста», «очистные сооружения», «ДВФУ»...

- Кстати, нам обещают на центральной площади к Новому году поставить горку в форме моста, а сцену превратить в театр оперы и балета, что строится на мысе Чуркина, - поделилась экскурсовод, - так что «прикоснуться» к саммиту мы сможем уже 31 декабря.

Автобус остановился на первом пункте нашей экскурсии – низководном мосту Седанка - Де-Фриз. Еще месяц назад о том, чтобы дорогу открыть, даже речи не было. Не были сделаны съезды с дороги, на них не было ни асфальта, ни фонарей. Сейчас дорога оборудована фонарями, на нее уже есть заезды с трассы М-60 и с низководного моста. Идут последние приготовления: делают отбойники, на которых будут устанавливаться светоотражающие панели.

Моих попутчиков интересовали цифры – какой длины мост, сколько опор, как глубоко забита каждая свая, а уже потом пытались сориентироваться на местности, где Де-Фриз, а где Седанка. Впечатленные масштабом строительства, мы уже мечтали в будущем пройтись по мосту пешком.

- Пеших дорожек тут не будет. Вдоль моста есть техническая железная дорога, которая была построена для строительных нужд. Если по ней ничего не будет решено, ее разберут. Вы можете выступить с инициативой, чтобы у нас был здесь трамвайчик.

Такое предложение группа приняла восторженно. Сразу же определили и задачи трамвайчика – дополнительный маршрут на Патрокл, экскурсионный маршрут для иностранцев, место для свадебных фотографий.

- А в городе трамвайные пути-то будут восстановлены? – обратилась пенсионерка.

- Если будет принят проект, то по Корабельной Набережной пойдет гостевой трамвай - вдоль Золотого Рога.

Под фразу пенсионерки: «Мост стоит, все нормально» автобус по новой дороге проехал до обочины, с которой открывается вид на жилой микрорайон Снеговая Падь.

- Красота то какая! – восхитились экскурсанты.

- А многие тут жить не хотят! - посетовала молодая женщина.

Налюбовавшись на Снеговую Падь, мои попутчики интересовались, будет ли с дороги съезд на БАМ. Получив утвердительный ответ, горожане обратили внимание на ровную площадку у дороги. Это грунтоотвал, площадка рано или поздно будет задействована, пояснила Юлия.

Дальше нам предстояло посетить южные очистные сооружения, которые будут перерабатывать канализационные стоки Первомайского и части Ленинского районов. На объекте нас ждал начальник строительства Антон ФЕДОРЕЦ.

Сначала к «допросу» приступила немногочисленная мужская часть автобуса, их интересовали цифры и технические характеристики. Женская половина хотела узнать больше о быте рабочих.

- А сдача когда?

- Весной следующего года.

- На Второй Речке сдали очистные?

- Сдали летом, сейчас в тестовом режиме запущены, наращивается активный ил, где будет проходить биологическая очистка.

- Как это все сюда загоняется?

- Насосными станциями, они по всему городу строятся. Самая главная будет находиться в районе ТЭЦ-2.

- При эксплуатации твердые накопления куда денутся?

- На полигон бытовых отходов.

- Вода как-то использоваться будет?

- Нет, глубоководный выпуск в море на полтора километра. В перспективе воду с Центральных очистных планируется использовать на технические нужды, но пока в море.

- Сколько человек будут обслуживать очистные? Зарплата тут какая?

- 30 человек, зарплата порядка 30 тысяч.

Когда автобус подъехал к последнему пункту нашего путешествия - к мосту на остров Русский, стало понятно, что без фантазии в изучении объекта не обойдется. К тому времени началась метель, и мост погрузился в густой туман. Напрягая зрение, пенсионеры пытались увидеть хотя бы пилоны, но тщетно.

Чтобы компенсировать не увиденное, Юлия рассказывала:

- Знаете ли вы, что по международному этикету шкаф в номере жены президента должен вмещать 49 нарядов? Кстати, конструкция кампусов на острове опять же продиктована этикетом. Люди одного статуса должны жить на одном этаже, кроме того, у них над головой должна быть крыша, а не чьи-то ноги...

Женская половина автобуса уже не слушала, всю оставшуюся дорогу до центра города ее преследовала цифра 49...

Кристина САМУТИНА, "Золотой Рог".