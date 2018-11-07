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Экс-мэр Владивостока рассказал о смертельной опасности

07 Ноября 2018, 08:25 | Владивосток

Врачи также бьют тревогу

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв, который уже третий год находится в застенках столичного сизо, написал очередной пост в социальных сетях. На этот раз он рассказал о вопиющем отношении к своему брату Андрею, который также проходит по делу и который является инвалидом и нуждается к экстренном лечении.

«Все вы знаете, что в 2015 году в нашей семье случилось несчастье: моему брату Андрею в лицо влетела петарда. Последствия были и есть очень серьезные, и главное, что на тот момент нам удалось сделать - это спасти ему жизнь. Корейские специалисты дали нам надежду с оговоркой, что путь к выздоровлению будет долгим, но перспективным. Основное требование врачей - беспрекословное выполнение рекомендаций и назначений, и регулярные плановые операции - они были расписаны на годы вперед.

Из-за того, что Андрей уже третий год не может выполнять требования врачей в полной мере и не получает должного ухода, его жизнь снова находится под угрозой.

На минувшем заседании в качестве специалиста по медицинскому заключению допросили врача челюстно-лицевой хирургии Владивостока. В 2015 году эта врач выполнила первичную обработку ран и потом, между поездками в Корею, и сейчас, продолжает оказывать Андрею необходимую медицинскую помощь.

Каково на сегодняшний день состояние дел у Андрея? Пересказываю вам слова специалиста. У Андрея идёт рубцовая деформация лица, не закрывается левый глаз, нарушено зрение. У него непроходимость дыхания третьей степени, и дышит с помощью трубки. Ночью у него бывает задержка дыхания (люди с апноэ умирают ночью в любой момент), поднимается давление. Пьёт он с помощью шприца, глотать не может, функция пищеварения нарушена. Дефицит витамина «Д» и нехватка солнца влияют на эндокринную и сердечно-сосудистую системы.

В настоящий момент только для восстановления дыхания необходимо около 5-ти операций. Ещё две и как можно скорее по двум рубцам. Игнорирование операций - риск лишиться жизненно важных функций.

По-моему, не надо быть светилом медицины, чтобы понять, как обстоят дела. Всё это страшно представить, а не то чтобы с этим жить. Мы понимаем, что Андрей инвалид, но сейчас с каждым днём ему становится только хуже.

Прокурор же эти подробности игнорирует и вообще ведёт себя предельно нагло и по-хамски со специалистом, не смотря на то что врач - женщина, и она ни в чём не обвиняется, а лишь высказывает своё компетентное мнение.

P.S. Не перестаю напоминать, что все расшифровки допросов вы можете прочесть на моём сайте https://igor-pushkarev.com/ в разделе «стенограммы».

P.S.S. Добавлю ложку дёгтя относительно состязательности сторон: когда допрашивали двух! свидетелей со стороны обвинения, а именно «экспертов» РЦЦС, вопрос за чей счёт они приехали в Москву на заседании суда был отклонён судьёй, а в этот раз, когда на допросе была врач со стороны защиты, судье вдруг стало интересно, кто оплатил авиабилет до первопрестольной…»

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: адвокат  обвинение  врач  УК  мэр  защита  судья  прокурор  статья  Пушкарёв 



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Комментарии

  • Вера09:35, 07.11.2018#

    Ждать милосердия от государства ( а прокурор является представителем государства) в настоящее время бесполезно! Жаль Андрея! Пусть всем его оппонентам будет воздано!

  • Вера09:35, 07.11.2018#

    Ждать милосердия от государства ( а прокурор является представителем государства) в настоящее время бесполезно! Жаль Андрея! Пусть всем его оппонентам будет воздано!

  • Вера09:36, 07.11.2018#

    Ждать милосердия от государства ( а прокурор является представителем государства) в настоящее время бесполезно! Жаль Андрея! Пусть всем его оппонентам будет воздано!

  • Вера09:36, 07.11.2018#

    Ждать милосердия от государства ( а прокурор является представителем государства) в настоящее время бесполезно! Жаль Андрея! Пусть всем его оппонентам будет воздано!

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