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Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей

07 Ноября 2017, 10:04 | Владивосток

Впрочем, многие уверены, что никакого совпадения здесь нет

1 ноября директор департамента природных ресурсов Приморского края Александр КОРШЕНКО отменил собственный приказ №19 от 1 февраля 2016 года, приостанавливающий лицензию ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» на право пользования недрами. Как следует из текста приказа, данное решение принято «в связи с устранением нарушений условий лицензии». Напомним, что в начале же ноября глава Владивостока опубликовал обращение, в котором объявил об отставке. Совпадение? Не думаем.

Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», приказ №19 стал предметом судебного разбирательства между ОАО «ВБЩЗ» и краевым департаментом. Практически сразу после подачи иска об отмене приказа завод добился его приостановки в качестве обеспечительной меры. Однако 4 октября Пятый арбитражный апелляционный суд принял решение, оставляющее в силе данный приказ, и отменяющее обеспечительную меру – это в перспективе грозило поставить под угрозу работу ВБЩЗ в целом.

Добавим, что в конце октября – начале ноября получило развитие другое арбитражное дело, непосредственно касающееся бизнеса семьи экс-градоначальника и лично Игоря Пушкарева. ООО «Востокцемент» подало апелляционную жалобу на сентябрьское решение Арбитражного суда Приморского края, признавшего доказанным наличие антиконкурентного сговора при закупке инертных материалов для нужд МУП «Дороги Владивостока». Однако 2 ноября Пятый ААС оставил эту жалобу без движения.

Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: мэрия  департамент природных ресурсов  Пушкарев  ВБЩЗ  ФАС  администрация  суд  статья 



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Комментарии

  • Гость11:13, 07.11.2017#

    Коршенко - шестерка Миклушевского. Его давно в отставку пора!

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