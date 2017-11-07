Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
Впрочем, многие уверены, что никакого совпадения здесь нет
1 ноября директор департамента природных ресурсов Приморского края Александр КОРШЕНКО отменил собственный приказ №19 от 1 февраля 2016 года, приостанавливающий лицензию ОАО «Владивостокский бутощебеночный завод» на право пользования недрами. Как следует из текста приказа, данное решение принято «в связи с устранением нарушений условий лицензии». Напомним, что в начале же ноября глава Владивостока опубликовал обращение, в котором объявил об отставке. Совпадение? Не думаем.
Как уже сообщала деловая газета «Золотой Рог», приказ №19 стал предметом судебного разбирательства между ОАО «ВБЩЗ» и краевым департаментом. Практически сразу после подачи иска об отмене приказа завод добился его приостановки в качестве обеспечительной меры. Однако 4 октября Пятый арбитражный апелляционный суд принял решение, оставляющее в силе данный приказ, и отменяющее обеспечительную меру – это в перспективе грозило поставить под угрозу работу ВБЩЗ в целом.
Добавим, что в конце октября – начале ноября получило развитие другое арбитражное дело, непосредственно касающееся бизнеса семьи экс-градоначальника и лично Игоря Пушкарева. ООО «Востокцемент» подало апелляционную жалобу на сентябрьское решение Арбитражного суда Приморского края, признавшего доказанным наличие антиконкурентного сговора при закупке инертных материалов для нужд МУП «Дороги Владивостока». Однако 2 ноября Пятый ААС оставил эту жалобу без движения.
Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- Во Владивостоке стартовал приём заявок на получение субсидий для НКО
- Госзакупки во Владивостоке признаны самыми прозрачными в России
- В Общественный совет Свободного порта может попасть кто угодно
- В Приморье может появиться Ассоциация резидентов Свободного порта
- Безвизовый режим во Владивостоке заработает с 1 января 2016 года
- Как меняется Владивосток в метрах, скверах, садиках…
- Численность населения Владивостока на 1 января составила 630 тыс. человек
- Предпринимателям Владивостока расскажут об участии в госзакупках
- Академик Наталья ИВАНОВА: У Владивостока появился посыл в будущее
Новости раздела
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- В Приморье предпринимателей примет транспортный прокурор
- Густой едкий дым окутал Владивосток
- В субботу во Владивостоке ограничат движение по центральным улицам
- Работы по строительству водовода на остров Русский вышли на финальный этап
- Новый генерал прибыл во Владивосток
- Отопление начнет поступать в квартиры владивостокцев с 23 октября
- Проект альтернативной дороги во Владивостоке с мостами на Русский и Елену уже начали обсуждать с инвесторами
- Во Владивостоке стартует операция "Чистый автобус"
- Во Владивостоке отметили 120-летие со дня основания ДВЖД
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Москве мгновенно отреагировали на предложение главы Приморья
- На Приморье надвигается циклон из Китая
- Стало известно, зачем Путин вызывал Миклушевского
- Отставка Игоря Пушкарева совпала с одним любопытным решением краевых властей
- Владимир Путин подписал важный для Владивостока закон
- В России появится ипотека под 6% годовых
- Эксперты о последних кадровых решениях главы Приморья: "Чувствуется рука мастера"
- Новый вид поддержки бизнеса предусмотрел Гарантийный фонд Приморья
- Приморье делает ставку на новые месторождения полезных ископаемых
- Генпрокуратура признала Владивосток ужасным городом
Коршенко - шестерка Миклушевского. Его давно в отставку пора!