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Во Владивостоке у ДВФУ заберут общежитие

07 Ноября 2013, 16:32 | Владивосток

Еще одно серьезное новшество добавилось в рамках проводимой по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва реформы городского пассажирского транспорта. У водителей и обслуживающего персонала муниципальных предприятий-перевозчиков ВПОПАТ-1 и ВПАТП-3 скоро появится свое служебное жилье.

Четырехэтажное жилое здание по адресу: ул. Юмашева, 40 находится в муниципальной собственности. Однако больше десяти лет назад предыдущими властями города оно было передано в безвозмездное пользование Дальневосточному университету, и в нем размещалось студенческое общежитие. После недавнего переезда студентов в кампус ДВФУ на остров Русский встал вопрос о дальнейшем наиболее рациональном использовании этого здания.

В результате глава Владивостока Игорь Пушкарёв принял решение о его передаче в управление муниципальным автотранспортным предприятиям ВПОПАТ-1 и ВПАТП-3. Входящие в их состав свыше 150 новых пассажирских автобусов марок MAN, «Фольксваген» и DAEWOO успешно работают на городских маршрутах и являются эталоном общественного транспорта Владивостока. Появление общежития для сотрудников этих предприятий позволит укрепить их наиболее квалифицированными кадрами, что, в свою очередь, еще более повысит качество обслуживания и безопасность пассажирских перевозок.

Будущее общежитие для автотранспортников располагает 70-ю двухместными комнатами, что позволит обеспечить служебным жильем всех нуждающихся сотрудников ВПОПАТ-1 и ВПАТП-3. Они въедут туда после ремонта здания и установки в нем новой мебели и соответствующего оборудования.

Можно также напомнить, что недавно служебное общежитие на 50 мест появилось по адресу: ул. Нестерова, 5 и у молодых педагогов Владивостока. В прошлом году его, по распоряжению Игоря Пушкарёва, вернули в собственность муниципалитета, капитально отремонтировали и подготовили двухместные комнаты с мебелью. Новоселом здесь может стать любой педагог, трудовой стаж которого не превышает трех лет.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

 

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
Теги: ДВФУ  транспорт  авто  жилье 



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Комментарии

  • Псевдоним19:11, 07.11.2013#

    мигрантам общежитие, а тому кто владеет манами?

  • Псевдоним20:44, 07.11.2013#

    теперь узбекам еще и общежитие нашару.

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