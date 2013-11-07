Россия и Южная Корея обменяются знаниями во Владивостоке

Российско-корейский форум «Пути повышения эффективности обмена знаниями» пройдет 8 ноября во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса (ВГУЭС). Его организаторами выступили Генеральное консульство Республики Корея во Владивостоке, ВГУЭС и «Корейский славянский научный центр».

Вчера состоялась пресс-конференция, посвященная форуму, с участием ректора ВГУЭС Геннадия ЛАЗАРЕВА, генерального консула Республики Корея г-на ЛИ Ян Гу и Александра ЛАТКИНА, директора Института международного бизнеса и экономики. Спикеры сообщили, что задача предстоящего форума – расширить международные связи между Дальневосточными регионами России и Кореей в сфере обмена знаниями и инновационными технологиями в различных отраслях экономики и культуры.

- Договор о дипломатических отношениях между Россией и Кореей был подписан в 1884 году, однако мероприятие подобного рода будет проведено на Дальнем востоке впервые, - отметил генконсул Республики Корея. – Форум должен стать импульсом для дальнейшего развития сотрудничества между двумя странами в области культуры, народной дипломатии и средств массовой информации. На нем выступит большое количество приглашенных высококлассных специалистов, доклады которых содержат в себе множество значимых идей, и мы надеемся, все будут активно и плодотворно обсуждать эти идеи.

Присутствующие подчеркнули, что в свете намечающегося визита президента РФ Владимира ПУТИНА в Южную Корею, который пройдет 13 ноября и в ходе которого должно приняться окончательное решение о двустороннем безвизовом режиме, мероприятие особенно актуально. «Необходимо углублять культурное взаимопроникновение наших дружественных народов», - заявил г-н Ли Ян Гу.

Напомним, в случае подписания этого Соглашения, граждане России и Республики Корея смогут взаимно посещать эти страны, имея только обычный заграничный паспорт. Поездка должна ограничиваться 60 днями, цели ‑ деловые, туристические и частные, а также участие в культурных, научных и спортивных мероприятиях. Суммарный срок разрешённого пребывания граждан, въезжающих в безвизовом режиме на территорию государства другой Стороны, ограничивается в 90 дней в течение каждого периода в 180 дней.

Стоит ли говорить о том, что на данный момент интеграция культур и знаний весьма развита, даже если судить только по тому, что студенты из разных стран учатся по обменным программам. Во Владивостоке сейчас учится примерно 100 ребят из Республики Корея, порядка тысячи российских студентов проходят обучение в корейских университетах. Но, по словам участников пресс-конференции, эти цифры очень малы.

- Мы ведем активную работу по развитию международных отношений, в первую очередь с нашими ближайшими соседями – у нас давно установлены теплые отношения с рядом университетов Кореи, образовательными центрами, - говорит ректор ВГУЭС Геннадий Лазарев. - Мы заинтересованы в том, чтобы в результате работы нашего университета повышался уровень подготовки кадров в Дальневосточном регионе.

В программе форума предусмотрено 3 секции: «Российско-корейское сотрудничество в сфере образования, науки и инноваций»; «Креативная экономика и социальные инновации: опыт и возможности для российско-корейского культурного сотрудничества»; «Народная дипломатия как фактор развития культурного сотрудничества между Россией и Республикой Корея». Начало мероприятия в 9.00.

Юлия ХАМАГАНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.