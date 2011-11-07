www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Детсады: мамы Владивостока опять протестуют

07 Ноября 2011, 03:05 | Владивосток

Мамочки Владивостока 2 октября провели митинг протеста против дефицита мест в детсадах.

Они поставили ультиматум администрации города в течение недели принять предлагаемые ими меры. В противном случае готовы перейти к более радикальным средствам, например, объявить голодовку или разбить палаточный городок на центральной площади. «В борьбе за права наших детей, нам никакие холода не страшны, - заявила одна из активисток акции протеста Ирина КРАСНОЖЕНЮК. – Мы готовились разбить палаточный городок еще летом. Но мэрия тогда пообещала нам решить проблемы». По ее словам, тогда отказались от акции в обмен на создание рабочей группы.

В группу вошли шесть активисток движения «Российским детям - доступное дошкольное образование». Мамочки выдвинули целый ряд предложений, например, как это сделано в некоторых регионах: выплачивать пособие тем, чьи дети не могут получить место в детсаду; не принимать в детсады детей до 3 лет, что только в Первомайском районе высвободило бы около 500 мест… Однако на последнем заседании активисты поняли: их предложения не услышаны, и вышли на площадь.

Автор: Олег Жунусов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru