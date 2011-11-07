Детсады: мамы Владивостока опять протестуют

Мамочки Владивостока 2 октября провели митинг протеста против дефицита мест в детсадах.

Они поставили ультиматум администрации города в течение недели принять предлагаемые ими меры. В противном случае готовы перейти к более радикальным средствам, например, объявить голодовку или разбить палаточный городок на центральной площади. «В борьбе за права наших детей, нам никакие холода не страшны, - заявила одна из активисток акции протеста Ирина КРАСНОЖЕНЮК. – Мы готовились разбить палаточный городок еще летом. Но мэрия тогда пообещала нам решить проблемы». По ее словам, тогда отказались от акции в обмен на создание рабочей группы.

В группу вошли шесть активисток движения «Российским детям - доступное дошкольное образование». Мамочки выдвинули целый ряд предложений, например, как это сделано в некоторых регионах: выплачивать пособие тем, чьи дети не могут получить место в детсаду; не принимать в детсады детей до 3 лет, что только в Первомайском районе высвободило бы около 500 мест… Однако на последнем заседании активисты поняли: их предложения не услышаны, и вышли на площадь.