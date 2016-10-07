www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.39 р. 100 JPY: 60.22 р.
EUR: 69.85 р. 10 CNY: 93.52 р.
Индексы ( )

1983,88 | +0,41%

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде

07 Октября 2016, 12:21 | Владивосток

На острове Русском в районе автобусной остановки «Приморский океанариум» в эти дни идет установка леерных ограждений. Металлическая конструкция длиной 71 метр призвана упорядочить движение транспорта в этом районе и сделать его более безопасным как для водителей, так и пассажиров. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Совместно с компаниями-перевозчиками мы пошли навстречу пожеланиям горожан и с сентября продлили шесть действующих автобусных маршрутов до океанариума, - рассказал Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта администрации Владивостока. - Однако в первый же день работы водители автобусов столкнулись с серьёзной проблемой: многие владельцы личного автотранспорта, приехав на экскурсию в океанариум, стали парковать машины прямо на остановочном пункте. В итоге водители не могли ни нормально высадить пассажиров, ни развернуться».

Совместно с городским управлением дорог и благоустройства была разработана схема ограждений. Это металлические конструкции с полимерным покрытием, установка которых будет завершена до конца недели.

Для справки: Согласно правилам дорожного движения, парковка автотранспорта ближе 15 метров к остановочному пункту общественного транспорта запрещена.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: остров русский  дорожные работы  океанариум  остановка  дорога  леерные ограждения 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Неедрос13:01, 07.10.2016#

    Мало того, что штуку за билет отдайте, так еще за парковку заплатите!)) Страна с огромными площадями земли. . . . Нда. . . Слава Едриллам!

  • ВладимиR13:06, 07.10.2016#

    Проще ограждения поставить вместо нормальных площадей для парковки !!!

  • 11113:13, 07.10.2016#

    Страна дебилов, положить асфальт, перекопать начать укладывать трубы, построить объездную дорогу зашить все леерами, убрать съезды, не построить карманы безопасности. Построить океанариум и не сделать разворот для автобуса, и самое главное, на х. . делать парковочные места, пусть люди приезжают стоят или кружат в поисках припарковать автомобиль. Хотя что удивляться 99% торговых центров без парковочных мест!

  • Псевдоним13:32, 07.10.2016#

    Ну все для людей

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно


MarketGidNews

© ОАО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Адрес
690600, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: reklama@zrpress.ru

Отдел маркетинга
и распространения
Тел./факс: (4232) 45-66-27
E-mail: podpiska@zrpress.ru