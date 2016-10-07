Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
На острове Русском в районе автобусной остановки «Приморский океанариум» в эти дни идет установка леерных ограждений. Металлическая конструкция длиной 71 метр призвана упорядочить движение транспорта в этом районе и сделать его более безопасным как для водителей, так и пассажиров. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
«Совместно с компаниями-перевозчиками мы пошли навстречу пожеланиям горожан и с сентября продлили шесть действующих автобусных маршрутов до океанариума, - рассказал Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта администрации Владивостока. - Однако в первый же день работы водители автобусов столкнулись с серьёзной проблемой: многие владельцы личного автотранспорта, приехав на экскурсию в океанариум, стали парковать машины прямо на остановочном пункте. В итоге водители не могли ни нормально высадить пассажиров, ни развернуться».
Совместно с городским управлением дорог и благоустройства была разработана схема ограждений. Это металлические конструкции с полимерным покрытием, установка которых будет завершена до конца недели.
Для справки: Согласно правилам дорожного движения, парковка автотранспорта ближе 15 метров к остановочному пункту общественного транспорта запрещена.
Новости тематики
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- Во Владивостоке сегодня не будет света на 16-ти улицах (Список)
- Горячей воды во Владивостоке не будет еще неделю (Список улиц)
- Во Владивостоке автобус оштрафован за то, что "собирал" пассажиров на остановках
- Отдыхай вместе с радио "Шансон"!
- У жителей аварийных бараков грядет новоселье
- День мороженого отпраздновали на центральной площади Владивостока
- Жителей Владивостока ожидает масштабное отключение воды
- Часть Владивостока перекроют на целых два дня
- 10 владивостокцев могут получить денежные премии в размере 100 000 рублей
Новости раздела
- Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде
- Во Владивостоке запустили новые очистные сооружения
- Владивосток озарила улыбка тигра
- Во Владивостоке сегодня не будет света на 16-ти улицах (Список)
- Горячей воды во Владивостоке не будет еще неделю (Список улиц)
- Во Владивостоке автобус оштрафован за то, что "собирал" пассажиров на остановках
- Отдыхай вместе с радио "Шансон"!
- У жителей аварийных бараков грядет новоселье
- Трава у дома
- День мороженого отпраздновали на центральной площади Владивостока
Комментарии
-
-
-
11113:13, 07.10.2016#
Страна дебилов, положить асфальт, перекопать начать укладывать трубы, построить объездную дорогу зашить все леерами, убрать съезды, не построить карманы безопасности. Построить океанариум и не сделать разворот для автобуса, и самое главное, на х. . делать парковочные места, пусть люди приезжают стоят или кружат в поисках припарковать автомобиль. Хотя что удивляться 99% торговых центров без парковочных мест!
-
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В вузы вернут вступительные экзамены
- В Приморье ожидается мокрый снег и гололед
- Новые правила выплаты зарплат разорят бизнес
- Содержание Золотого моста пробило дыру в бюджете Приморья
- Скалы Свободного порта Владивосток
- Спрос на доллары динамично растет
- Среди депутатов Заксобрания оказались не те люди, которых выбрали приморцы
- Японцы хотят продлить Транссиб до острова Хоккайдо
- В России радикально изменятся правила перевозки детей в автомобилях
- Дальний Восток заселят южанами
Мало того, что штуку за билет отдайте, так еще за парковку заплатите!)) Страна с огромными площадями земли. . . . Нда. . . Слава Едриллам!