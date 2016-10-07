Парковать автомобили возле океанариума на о. Русском будет негде

На острове Русском в районе автобусной остановки «Приморский океанариум» в эти дни идет установка леерных ограждений. Металлическая конструкция длиной 71 метр призвана упорядочить движение транспорта в этом районе и сделать его более безопасным как для водителей, так и пассажиров. Об этом сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

«Совместно с компаниями-перевозчиками мы пошли навстречу пожеланиям горожан и с сентября продлили шесть действующих автобусных маршрутов до океанариума, - рассказал Дмитрий Тройнич, главный специалист управления транспорта администрации Владивостока. - Однако в первый же день работы водители автобусов столкнулись с серьёзной проблемой: многие владельцы личного автотранспорта, приехав на экскурсию в океанариум, стали парковать машины прямо на остановочном пункте. В итоге водители не могли ни нормально высадить пассажиров, ни развернуться».

Совместно с городским управлением дорог и благоустройства была разработана схема ограждений. Это металлические конструкции с полимерным покрытием, установка которых будет завершена до конца недели.

Для справки: Согласно правилам дорожного движения, парковка автотранспорта ближе 15 метров к остановочному пункту общественного транспорта запрещена.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.