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"Улица Дальнего Востока" будет открыта для горожан и гостей Владивостока 9 и 10 сентября
На Университетской набережной острова Русского продолжает свою работу «Улица Дальнего Востока». Выставка под таким названием развернулась в рамках Третьего Восточного экономического форума. В эти дни посетителями выставки могут стать участники форума, 9 и 10 сентября с 10 до 21 часа она будет открыта для жителей и гостей Владивостока, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации города.
«Улица Дальнего Востока» представляет собой девять уникальных павильонов, в каждом из которых представлен тот или иной регион округа. В работе выставки также принимают участие представители Республики Корея, Японии и Индии, которые приглашают россиян и гостей форума познакомиться с культурой и традициями своих территорий.
В дни работы Восточного экономического форума посетителями выставки стали его участники. 9 и 10 сентября «Улица Дальнего Востока» будет открыта для всех желающих.
Вход на выставку свободный.
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