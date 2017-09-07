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В субботу движение транспорта на ряде улиц Владивостока ограничат
В ближайшую субботу, 9 сентября, во Владивостоке состоится церемония открытия 15-го Международного кинофестиваля стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого». В этот день в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут ограничены движение и парковка транспортных средств на улице Фастовской.
Ограничение будет действовать с 15:00 до 21:00 на улице Фастовской от пересечения с улицей Ужгородской до пересечения с улицей Буковой.
Ограничения также будут действовать в день закрытия фестиваля, 15 сентября, с 15:00 до 18:30 на следующих участках автомобильных дорог:
- по улице Набережной: от пересечения с улицей Светланской до пересечения с улицей Тигровой;
- по улице Пограничной: от пересечения с улицей Семеновской до пересечения с улицей Светланской;
- по улице Светланской: от пересечения с улицей Посьетской до пересечения с улицей Пограничной;
- по улице Тигровой: от пересечения с улицей Набережной до пересечения с улицей Светланской.
На данный период времени будет организован объезд по улицам Калинина, Черемуховой Ужгородской, Очаковской, Харьковской, Светланской, 1-й Морской, Алеутской и Посьетской.
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото www.anfas-news.ru
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