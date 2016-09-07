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Женскому монастырю на Седанке срочно нужна помощь
07 Сентября 2016, 14:23 | Владивосток
На подворье в Партизанский район , село Бровничи ( это 20 км от Партизанска и 2 часа езды от Владивостока ) нужны рабочие руки на уборку урожая : помидоры, баклажаны , кукуруза. Все стоит в воде.
Также нужны мужские руки для сбора урожая тыквы . Тыква крупная, тяжелая. Также не успевают убирать, тыкву едят дикие кабаны. Если вовремя не убрать урожай, все труды сестёр пропадут, зимой нечего будет кушать .
Помощь актуальна в ближайшие два дня. Помогите, Христа ради, кто может!
Тел 8(908) 99 333 75 М. Надежда
Тел 8 (914) 321-72-37 М. Вероника
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