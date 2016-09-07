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Билеты на КВН во Владивостоке разобрали за два часа

07 Сентября 2016, 12:49 | Владивосток

Бесплатная выдача билетов на генеральную репетицию Летнего кубка КВН-2016 закончилась внезапно. Вместо обещанных нескольких тысяч билетов любителям КВН было выдано всего 400, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

Как сообщалось ранее,  каждый желающий мог получить бесплатные пригласительные с 7 по 10 сентября в кассах КСК «Фетисов Арена» с 10.00 до 17.00. Выдача билетов стартовала сегодня, и уже к 12.00 она была прекращена. Как сообщила кассир КСК, руководство выдало только 400 билетов, и больше поступлений пригласительных не будет.

«Возле «Фетисов Арена» с 10 часов собралась большая очередь, - поделилась Екатерина СУВОРОВА, любительница КВН. – Все были настроено позитивно, так как обещали раздать большое количество билетов. Хорошее настроение быстро улетучилось, когда касса выдала последнюю пару билетов уже через два часа. Я желанного пригласительного не получила. Ну, что поделать, буду думать, как достать билеты у перекупщиков».

К кассам КСК «Фетисов Арена» продолжают приезжать люди, которых встречает объявление об отсутствии билетов. О том, как получить оставшиеся пригласительные, которых нет в свободной продаже, никто не знает.

Наталья НЕДОСМЕХОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото автора.



 
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Теги: билеты  квн  владивосток 
     



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Комментарии

  • Псевдоним113:47, 07.09.2016#

    Обломали жадных до халявы!

  • 22213:50, 07.09.2016#

    Причем тут халява? В продаже билетов НЕТ! Не было и не будет. С удовольствием бы купили.

  • 12313:55, 07.09.2016#

    А зачем они вам, любите бибизянок?

  • 010114:06, 07.09.2016#

    АХАХА, вот удивили!!! забьют весь зал администрацией и т. д. . . смешно до абсурда! подавитесь своим КВНом!

  • Псевдоним17:00, 07.09.2016#

    Надо полагать, что сбор от типа квн, организаторы перечислял в фонд потерпевших от тайфуна! А ржачку в этих обстоятельствах отменят. ЛЮДИ поймут.

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