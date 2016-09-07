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Билеты на КВН во Владивостоке разобрали за два часа
Бесплатная выдача билетов на генеральную репетицию Летнего кубка КВН-2016 закончилась внезапно. Вместо обещанных нескольких тысяч билетов любителям КВН было выдано всего 400, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Как сообщалось ранее, каждый желающий мог получить бесплатные пригласительные с 7 по 10 сентября в кассах КСК «Фетисов Арена» с 10.00 до 17.00. Выдача билетов стартовала сегодня, и уже к 12.00 она была прекращена. Как сообщила кассир КСК, руководство выдало только 400 билетов, и больше поступлений пригласительных не будет.
«Возле «Фетисов Арена» с 10 часов собралась большая очередь, - поделилась Екатерина СУВОРОВА, любительница КВН. – Все были настроено позитивно, так как обещали раздать большое количество билетов. Хорошее настроение быстро улетучилось, когда касса выдала последнюю пару билетов уже через два часа. Я желанного пригласительного не получила. Ну, что поделать, буду думать, как достать билеты у перекупщиков».
К кассам КСК «Фетисов Арена» продолжают приезжать люди, которых встречает объявление об отсутствии билетов. О том, как получить оставшиеся пригласительные, которых нет в свободной продаже, никто не знает.
Наталья НЕДОСМЕХОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото автора.
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