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Обманутые дольщики Владивостока бьют тревогу
ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября, ZRPRESS. Владивостокские дольщики написали очередное обращение:
"Проблема обманутых дольщиков на ул. Кипарисовой, 2 в городе Владивостоке не решается до сих пор. Несмотря на то что разрешение на ввод в эксплуатацию дома по адресу ул.Кипарисовая, 2 «Ласточкино гнездо», компания «ДВСК» получено 29 июня 2012 г., с этого дня прошло уже более 2 месяцев, люди по-прежнему своих квартир не получили. Официально разрешили ввести в эксплуатацию и убрали из списка проблемных домов, но по сей день неизвестно, будет ли в ближайшем будущем решена данная проблема.
Мы, дольщики, заключили договора с ЗАО «Дальневосточная строительная компания» ещё в 2005г., но наш дом по адресу: ул. Кипарисовая, 2 (в 87 микрорайоне г. Владивостока, III пусковой комплекс, блок-секции № 4,5 вставка В-2) по сей день не заселен, а документы дольщикам застройщиком так и не предоставлены. Паспорт дома в БТИ готов, но застройщик в лице учредителя компании ЗАО «ДВСК» Кривулина В.С. отказывается оплачивать проделанные БТИ работы. Соответственно, без оплаты БТИ документы на дом не передаёт Таким образом, ЗАО «ДВСК» не выполняет свои обязанности перед дольщиками и снова затягивает момент передачи квартир.
В администрации Приморского края нам сообщили, что мер воздействия на недобросовестного застройщика оказать не могут, правоохранительные органы тоже не могут на него повлиять. Выходит, что власть бессильна против данной компании в лице её учредителя.
Сейчас терпение дольщиков накалено до предела. Мы были вынуждены известить консульства стран - участниц саммита АТЭС-2012 о существующих проблемах и опасности инвестирования денежных средств в РФ. Мы намерены идти в приёмную президента Путина и передать обращение от всех дольщиков и требовать назначить встречу с нами, поскольку искать помощи нам больше не у кого.
В случае отсутствия реакции властей мы намерены объявить голодовку, чтобы отстоять свои права - права граждан Российской Федерации, которые остались наедине с проявлением беззакония в собственной стране.
С уважением, организатор движения обманутых дольщиков Лайко Екатерина Николаевна".
«Золотой Рог».
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