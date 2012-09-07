Владивостокские диггеры проникли во Всемирную паутину

Активно заработал владивостокский диггерский портал команды KFSS - www.KFSS.ru.

Теперь слово за профессионалами в продвижении сайта. На портале вы увидите красочную фотогалерею Владивостокской крепости, фортификационных, подземных, исторических, индустриальных и заброшенных объектов Владивостока и Приморского края. Новости и события, связанные с фортификацией, подземельями и Владивостокской крепостью. Сайт доступен по адресам: kfss.ru кфсс.рф форты.рф дигг.рф.

Мария КУЗОВЛЕВА, «Золотой Рог».