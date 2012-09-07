Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Поездка до университета для приморского студента будет обходиться в 2 раза дороже
ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. C 10 по 14 сентября на Владивостокском вокзале Дальневосточной железной дороги будет работать Общественная приемная по вопросам сохранения пригородного железнодорожного сообщения.
С 2014 года федеральные субсидии пригородного железнодорожного транспорта могут быть отменены. Это значит, что региональным властям будет гораздо сложнее расплатиться с пригородными пассажирскими компаниями, и количество электричек по стране может резко сократиться. Таким образом, под вопрос будет поставлено само существование пригородного железнодорожного транспорта.
Также существуют планы отказаться от софинансирования льготного проезда пригородным железнодорожным транспортом школьников и студентов с 2013 года. Это удвоит стоимость проезда для учащихся. На сегодняшний день федеральный бюджет выделяет регионам средства, и учащиеся получают возможность приобретения проездных документов со скидкой 50% в период с 1 сентября по 15 июня.
С 10 по 14 сентября на железнодорожном вокзале во Владивостоке будет работать Общественная приемная по вопросам пригородного железнодорожного сообщения. Сотрудники, которых можно будет отличить по красно-белым футболкам с названием акции, предложат всем желающим поставить подписи под коллективным обращением в поддержку сохранения субсидирования и льгот. Также принять участие в решении проблемы можно, проголосовав на сайте ОАО «РЖД». Сбор подписей и голосование являются возможностью привлечь внимание властей к проблемам пригорода.
Досье «ЗР»
В 2011 году пригородной пассажирской компанией «Экспресс Приморья», осуществляющей перевозки на полигоне Дальневосточной железной дороги, перевезено почти 788 тысяч студентов и школьников в пригородном сообщении.
Сокращение финансирования приведет к убыточности пригородных пассажирских компаний, сокращению объемов движения пригородных поездов, устареванию подвижного состава, значительному ухудшению сервиса. По статистике, каждый год пригородными поездами перевозится около 900 млн человек, каждый шестой россиянин пользуется этим видом транспорта.
Всего в 2011 году российскими железными дорогами перевезено 64,4 млн. студентов и школьников в пригородном сообщении. В первом полугодии 2012 года перевезено около 37 млн. учащихся. В 2012 году из федерального бюджета было выделено порядка 2,1 млрд. рублей на субсидирование этих льгот.
«Золотой Рог».
Новости тематики
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Игорь Пушкарёв нашел в судебном процессе позитив
- Игорь Пушкарев задал свой вопрос президенту Владимиру Путину
Новости раздела
- Молодежь Владивостока поздравили с праздником из-за стен московского сизо
- Виталий Веркеенко поздравил горожан с днем рождения Владивостока
- Во Владивостоке покажут всемирно известное шоу "Танцующие экскаваторы"
- "Паллада" станет символом праздника выпускников во Владивостоке
- Владивостокцев приглашают на торжественное закрытие фестиваля "Сима-2018"
- Во Владивостоке создают технологии для общения с дельфинами, белухами и ластоногими
- Во Владивостоке пройдет главный праздник молодежи города - "День М"
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Жителей Владивостока приглашают на праздничное шествие
- Кинофестиваль EcoMovie не за горами
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморье накроет волна протестных митингов
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством