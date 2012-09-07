Поездка до университета для приморского студента будет обходиться в 2 раза дороже

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября, ZRPRESS. C 10 по 14 сентября на Владивостокском вокзале Дальневосточной железной дороги будет работать Общественная приемная по вопросам сохранения пригородного железнодорожного сообщения.

С 2014 года федеральные субсидии пригородного железнодорожного транспорта могут быть отменены. Это значит, что региональным властям будет гораздо сложнее расплатиться с пригородными пассажирскими компаниями, и количество электричек по стране может резко сократиться. Таким образом, под вопрос будет поставлено само существование пригородного железнодорожного транспорта.

Также существуют планы отказаться от софинансирования льготного проезда пригородным железнодорожным транспортом школьников и студентов с 2013 года. Это удвоит стоимость проезда для учащихся. На сегодняшний день федеральный бюджет выделяет регионам средства, и учащиеся получают возможность приобретения проездных документов со скидкой 50% в период с 1 сентября по 15 июня.

С 10 по 14 сентября на железнодорожном вокзале во Владивостоке будет работать Общественная приемная по вопросам пригородного железнодорожного сообщения. Сотрудники, которых можно будет отличить по красно-белым футболкам с названием акции, предложат всем желающим поставить подписи под коллективным обращением в поддержку сохранения субсидирования и льгот. Также принять участие в решении проблемы можно, проголосовав на сайте ОАО «РЖД». Сбор подписей и голосование являются возможностью привлечь внимание властей к проблемам пригорода.

Досье «ЗР»

В 2011 году пригородной пассажирской компанией «Экспресс Приморья», осуществляющей перевозки на полигоне Дальневосточной железной дороги, перевезено почти 788 тысяч студентов и школьников в пригородном сообщении.

Сокращение финансирования приведет к убыточности пригородных пассажирских компаний, сокращению объемов движения пригородных поездов, устареванию подвижного состава, значительному ухудшению сервиса. По статистике, каждый год пригородными поездами перевозится около 900 млн человек, каждый шестой россиянин пользуется этим видом транспорта.

Всего в 2011 году российскими железными дорогами перевезено 64,4 млн. студентов и школьников в пригородном сообщении. В первом полугодии 2012 года перевезено около 37 млн. учащихся. В 2012 году из федерального бюджета было выделено порядка 2,1 млрд. рублей на субсидирование этих льгот.

«Золотой Рог».