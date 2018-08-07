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Собственники зданий во Владивостоке обязаны закрашивать граффити

07 Августа 2018, 12:52 | Владивосток

О том, что необходимо оперативно закрашивать надписи и граффити на фасадах зданий, не допускать размещения незаконной рекламы, заботиться о санитарном состоянии и благоустройстве прилегающей территории, собственникам и арендаторам напоминают специалисты административно-территориальных управлений администрации Владивостока.

Сотрудники всех пяти АТУ краевого центра ежедневно по жалобам граждан и в ходе плановых мероприятий проводят рейды, в ходе которых выявляют незаконных торговцев, самовольно установленные объекты, грязные фасады зданий, незаконную рекламу и другие правонарушения. За что и привлекают виновных к ответственности.

«В большинстве случаев ответственные лица уже знают о своих обязанностях и стараются сразу же убрать незаконную рекламу – афиши и бумажные объявления, закрасить или стереть граффити. Так, к примеру, в числе последних адресов, где собственниками были оперативно очищены от граффити и незаконной рекламы фасады зданий  – Алеутская, 51, Семёновская, 9 и 17, Пограничная, 12, Адмирала Фокина, 23 и ряд других адресов. Тем, кто недобросовестно относится к своим обязанностям, напоминаем о существующих требованиях», – рассказали в АТУ Фрунзенского района.

Отметим, что сотрудники АТУ города в ходе ежедневных рейдов фиксируют все проблемные участки: течи, свалки мусора, незаконные рекламные вывески и другие нарушения. Информация об этом передается ответственным лицам для дальнейшего устранения.

В наведении чистоты и порядка в городе ежедневно заняты десятки единиц спецтехники – поливомоечные машины, вакуумные пылесосы, самосвалы и погрузчики, а также дорожные рабочие муниципального предприятия «Содержание городских территорий».

К слову, по поручению главы города Виталия Веркеенко в этом году были разработаны новые правила благоустройства, согласно которым ужесточится ответственность за нарушения в сфере благоустройства и охраны окружающей среды. Уже в скором времени возрастут штрафы за незаконный сброс мусора в неустановленных местах, организацию свалок, незаконную рекламу и другие правонарушения.

Фото http://gorvesti.ru/

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: граффити  техника  нарушения  окружающая среда  владивосток  чистота  благоустройство  жалоба  закон  реклама 



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