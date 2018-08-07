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"Большой Владивосток" становится еще больше
Развитие столицы Приморья требует создания новых инфраструктурных объектов
День строителя, который отмечается в предстоящее воскресенье, 12 августа, - хороший повод оценить, с каким перечнем проектов Владивосток подошел к 80-летию Приморского края. Сегодня работа на стройплощадках краевой столицы идет более активно, чем еще два-три года назад, в период финансового кризиса, сообщает деловая газета «Золотой Рог».
Помимо жилья, во Владивостоке строятся объекты коммунальной и энергетической инфраструктуры, новые культурные и медицинские центры. Кроме того, ведется активный поиск инвесторов в строительство Владивостокской кольцевой автодороги, которая поможет разгрузить существующие городские магистрали.
Город растет вширь и ввысь
Если в 2015-2016 годах темпы жилищного строительства во Владивостоке замедлились, то сегодня невооруженным глазом можно заметить рост количества новых строек. За последние пару лет сразу несколько высоток выросли в районах Детского парка, Фуникулера, Второй Речки. Возводятся крупные жилые комплексы в центре Владивостока. Активно продолжают строиться новые жилые районы, «рожденные» в период подготовки к саммиту АТЭС - Снеговая Падь и Патрокл. Массированная застройка началась в районе Зеленого угла и улицы Нейбута - первые дома здесь сданы в конце 2017 - начале 2018 года.
Не секрет, что новым микрорайонам, жилье в которых особенно востребовано молодыми семьями, остро не хватает объектов социальной инфраструктуры. Но и здесь ситуация постепенно меняется. Так, в июле состоялся конкурс на выполнение проектно-изыскательских работ для двух дошкольных учреждений в микрорайоне Патрокл. Еще один детский сад на 240 мест будет построен в микрорайоне Снеговая Падь. Он станет четвертым дошкольным учреждением в самом молодом жилом районе Владивостока. Проект детского садика готов, а сам объект включен в программу комплексного социально-экономического развития Приморского края, вместе с еще четырьмя детсадами в других районах города. В 2018-2019 годах регион получит из федерального бюджета более 725 млн рублей на повышение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Соответствующее поручение в рамках нового «майского указа» дал президент России Владимир ПУТИН.
Кроме того, полностью подготовлен и уже получил положительное заключение государственной экспертизы проект еще одной школы на 825 учеников в Снеговой Пади. Сейчас ведется подготовка документации для определения сметной стоимости строительства. При федеральном софинансировании планируется построить эту и еще одну школу по аналогичному проекту, полностью закрыв потребности Снеговой Пади в школах. Добавим, что в обновленном Генеральном плане Владивостока, утвержденном в начале 2018 года, «зарезервированы» участки под строительство объектов социальной инфраструктуры: детских садов, школ, объектов здравоохранения, культуры и спорта.
Приморская сцена Мариинского театра, обновленный Владивостокский цирк, Приморский океанариум - все это подняло культурную жизнь города и края на качественно новый уровень. Однако в ближайшие годы во Владивостоке должны появиться еще несколько культурных объектов федерального уровня. Напомним, что президент Владимир Путин в прошлогоднем послании Федеральному Собранию упомянул о создании по всей стране культурных центров, объединяющих музейные и образовательные проекты. Глава государства уточнил, что пилотный проект по созданию такого центра будет реализован во Владивостоке.
Предполагается, что в новом музейно-культурном комплексе должны разместиться все филиалы крупнейших музеев России, открытие которых планировалось ранее во Владивостоке. Для создания такого комплекса выбран участок по адресу Аксаковская,3. Участок расположен в районе видовой площадки возле Фуникулера.
Коммунальная модернизация
Современный и комфортный город нельзя представить без современной коммунальной инфраструктуры. И здесь Владивосток тоже не стоит на месте. Так, в настоящее время готовится к полноценному запуску ТЭЦ «Восточная», которая будет работать на газовом топливе. Теплоэлектроцентраль, расположенная в долине Первой речки на месте бывшей Центральной пароводяной бойлерной, стала крупнейшим почти за полвека объектом энергетики, построенным в столице Приморья. Ожидается, что в предстоящем отопительном сезоне новый энергообъект обеспечит теплом и горячей водой около 300 тысяч жителей Первореченского и Ленинского районов Владивостока, а также поможет удовлетворить растущие потребности города в электроэнергии.
Другим важнейшим инфраструктурным элементом является комплекс очистных сооружений и канализационных сетей. Как известно, строительство очистных началось еще во время подготовки к саммиту АТЭС-2012, и в 2009-2012 годах основной объем работ был выполнен. Оставшаяся часть работ растянулась на многие годы в связи с нехваткой финансирования, недостатками проектной документации и позицией пользователей ряда земельных участков, через которые предполагалось проложить сети канализации. В апреле 2018 года генеральный директор КГУП «Приморский водоканал» Олег ТЕРЛЕЕВ сообщил, что в настоящее время функционируют только комплексы очистных Центрального и Северного районов. Южный комплекс, который должен замкнуть на себе стоки Первомайского района города, построен, но не введен в эксплуатацию. Для полного завершения строительства канализационных сетей во Владивостоке необходимо 1,2 млрд рублей. Тем не менее, вице-губернатор Приморья Гагик ЗАХАРЯН в интервью газете «Золотой Рог» в мае рассказал, что к концу 2018 года планируется завести на очистные сооружения Владивостока около 85 процентов сточных вод, а к концу следующего - все 100 процентов.
Дороги дОроги, но необходимы
Подготовка к саммиту АТЭС во Владивостоке привела к буму дорожного строительства. Дорожная сеть города приросла десятками километров новых автотрасс, а Русский и Золотой мосты стали новыми визитными карточками города. Однако в транспортной схеме города по-прежнему остаются «узкие места», а автопарк Владивостока продолжает расти. Именно поэтому в последние полгода власти города и края вновь заговорили о необходимости реализации проекта Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД).
В феврале 2018 года вопросы развития транспортной инфраструктуры в Приморье, включая проект Владивостокской кольцевой автодороги, обсуждались на рабочем совещании под председательством помощника президента РФ Игоря ЛЕВИТИНА. В совещании приняли участие врио губернатора Приморья Андрей ТАРАСЕНКО, руководители профильных департаментов, а также глава Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО. По мнению участников совещания, кольцевая дорога в обход района Эгершельда с мостами на острова Русский и Елены позволит решить несколько задач. Основная - вывод грузового транспорта из центра города и, соответственно, снижение количества пробок на дорогах.
- Транспортная нагрузка на город растет из-за увеличения объемов перевозок в морском порту. Здесь необходимо провести мероприятия, чтобы оставить только чистые грузы, вывести все грязные. Центр - прекрасное место для развития рекреационной зоны, туризма, - подчеркнул Игорь Левитин. Помощник президента поручил проработать возможность реализации проекта ВКАД в формате государственно-частного партнерства (ГЧП). Кроме того, озвученные в ходе рабочего совещания предложения были зафиксированы и направлены в правительство РФ.
Добавим, что за время своей работы в Приморье врио губернатора края Андрей ТАРАСЕНКО неоднократно обсуждал возможность реализации проекта Владивостокской кольцевой автодороги с потенциальными инвесторами и строителями. В апреле 2018 года был утвержден новый генплан Владивостока, в который вошел ВКАД с двумя мостами. А в июне городская администрация приступила к разработке проекта для строительства первого участка кольцевой автодороги от Казанского моста до острова Елены. Предстоит провести инженерные изыскания и межевание территории, а также установить принадлежность земли, по которой пройдет будущая дорога.
Специалисты отмечают, что это достаточно трудоемкая работа, ведь проект должен полностью соответствовать требованиям Генерального плана, Правилам землепользования и застройки, программе комплексного развития систем коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры Владивостокского городского округа, а также нормативам градостроительного проектирования. При этом работа по подготовке проекта планировки территории под будущий участок ВКАД будет вестись параллельно с поиском инвестора. Это позволит значительно сократить сроки подготовки к строительству после того, как будет решен вопрос с финансированием проекта.
Спецвыпуск «Строим город», посвященный Дню строителя, читайте на стр. 18-22.
Досье «Золотого Рога»
Общая протяженность ВКАД, согласно проекту, составит 22,6 км с объемом транспортного потока от 70 до 85 тысяч автомобилей в сутки при скорости 80 км/час. Строительство кольцевой автодороги значительно улучшит транспортную доступность острова Русского и обеспечит вывод грузового транспорта из порта, минуя центр города, на трассу Седанка - Патрокл. При этом ВКАД должна стать не транзитной, а полноценной городской дорогой - проектом предусмотрено семь транспортных развязок.
Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото Юрия РОГОВА.
На фото: Мыс Чуркина после постройки Золотого моста из малодоступной «дыры» превращается в респектабельный район.
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