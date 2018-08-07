Торговых точек в Спортгавани поубавится

Сократить количество торговых точек и освободить больше места для прогулок и отдыха - такова цель реформы, которую затеяли городские власти на Спортивной набережной Владивостока, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

По словам начальника городского управления экономического развития Александра ВИЦИЕНКО из нынешних 39 киосков и ларьков останется лишь семнадцать, 7 из которых - для торговли сувенирами и 10 - для продажи прохладительных напитков, мороженого, вареной кукурузы, сахарной ваты и прочих лакомств. Причина такого решения - в том числе и в том, что у всех 39 нынешних точек - достаточно однообразный ассортимент, поэтому вполне уместно их количество уменьшить.

Для продажи сувениров будет создана Аллея мастеров, для которой выделят специальное место - рядом с амфитеатром. Все павильоны со съестным расположатся вдоль стадиона «Динамо» со стороны моря. При этом все торговые объекты будут размещены точечно и упорядоченно, а не сплошным рядом, как сейчас. Все это позволит значительно расширить прогулочную зону.

С новой схемой популярное место отдыха будет выглядеть гармоничнее, считают городские власти. Семнадцати торговых объектов на набережной - вполне достаточно, ведь в центре Владивостока много магазинов сувениров, кафе, кофеен, ресторанов.

Набережная Спортивной гавани - пилотный проект в реформе системы нестационарной торговли, проводимой администрацией краевого центра по поручению главы города Виталия ВЕРКЕЕНКО. После утверждения новой схемы НТО торговые места будут выставлены на аукцион.

«Спортивная набережная - это "лицо" города, популярное место отдыха жителей и гостей, не нужно превращать его в торговую улицу. Важно гармонизировать объекты для комфортного времяпрепровождения», - подчеркнул Виталий Веркеенко.

На Спортивной набережной также планируются провести работы по благоустройству в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды, а также возвести комфортный общественный туалет, строительство которого уже началось.

Светлана СМИРНОВА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Фото Vlc.ru.