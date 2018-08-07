www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.5 р. 100 JPY: 57.07 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 92.8 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

На Рудневском мосту начались восстановительные работы

07 Августа 2018, 09:31 | Владивосток

Аварийно-восстановительные работы начались на Рудневском путепроводе во Владивостоке. Строители восстанавливают отсыпку опоры мостового сооружения в подмостовом пространстве со стороны улицы Руднева, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Подрядная организация «ВекторСтрой» приступила к устройству монолитного бетонного упора для восстановления насыпи конуса путепровода, ведётся монтаж арматурного каркаса. На текущей неделе планируется заливка каркаса бетоном и отсыпка конуса скальным грунтом. На следующем этапе будет проведён ремонт системы ливневой канализации на подходе к мосту со стороны улицы Баляева для предотвращения дальнейшего размытия конуса моста, а также восстановление асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что в июне текущего года специалисты обнаружили просадки грунта   на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева. После детального обследования было принято решение провести аварийно-восстановительные работы без перекрытия автомобильного движения по путепроводу.

Кроме того, по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко ведётся работа по подготовке технического задания на проектирование нового Рудневского моста. Планируется, что новый путепровод через Снеговую Падь будет двухполосным и построен параллельно существующему мосту. После завершения строительства нового путепровода старый будет закрыт на реконструкцию. Таким образом, после завершения всех этапов работ Владивосток получит четырёхполосное мостовое сооружение.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток

Автор:
Теги: ремонт  владивосток  дорога  путепровод  мост 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru