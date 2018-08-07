На Рудневском мосту начались восстановительные работы

Аварийно-восстановительные работы начались на Рудневском путепроводе во Владивостоке. Строители восстанавливают отсыпку опоры мостового сооружения в подмостовом пространстве со стороны улицы Руднева, сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города.

Подрядная организация «ВекторСтрой» приступила к устройству монолитного бетонного упора для восстановления насыпи конуса путепровода, ведётся монтаж арматурного каркаса. На текущей неделе планируется заливка каркаса бетоном и отсыпка конуса скальным грунтом. На следующем этапе будет проведён ремонт системы ливневой канализации на подходе к мосту со стороны улицы Баляева для предотвращения дальнейшего размытия конуса моста, а также восстановление асфальтобетонного покрытия.

Напомним, что в июне текущего года специалисты обнаружили просадки грунта на тротуаре и частично на проезжей части подходов к мосту со стороны улицы Баляева. После детального обследования было принято решение провести аварийно-восстановительные работы без перекрытия автомобильного движения по путепроводу.

Кроме того, по поручению главы Владивостока Виталия Веркеенко ведётся работа по подготовке технического задания на проектирование нового Рудневского моста. Планируется, что новый путепровод через Снеговую Падь будет двухполосным и построен параллельно существующему мосту. После завершения строительства нового путепровода старый будет закрыт на реконструкцию. Таким образом, после завершения всех этапов работ Владивосток получит четырёхполосное мостовое сооружение.

Газета "Золотой Рог", Владивосток