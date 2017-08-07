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Во Владивостоке определили кто лучше всего играет в "танки".

07 Августа 2017, 10:00 | Владивосток

В турнире по компьютерной игре World of Tanks приняли участие более 2,3 тыс. человек, сообщает Деловая газета «Золотой Рог».

В воскресенье, 6 августа, в КСК «Фетисов Арена» прошел второй этап турнира «Время танков. Битва взводов». Состязания включают в себя шесть турниров среди игроков, которые уже прошли в Хабаровске и Владивостоке, а также будут организованы в Иркутске, Краснодаре, Ростове-на-Дону и суперфинал в Екатеринбурге.

По словам организаторов, турнир проходил в двух форматах: командные соревнования в формате «3 на 3» и личный зачет. В отборочных играх приняло участие более 100 команд из которых 4 команды сразились в финале.

«Победителем турнира стал состав «Pupils», остальные места распределились следующим образом: 2-е место – команда SP_DV Leo team; 3-е место – команда 1hp_; и 4-е место – команда Черное пламя», - рассказали организаторы турнира.

В личном зачете лучший результат показал Сергей КЛОПОВ набрав за один бой более 2,3 тыс. очков игрового опыта. Вторым стал Роман ГЛДАКИЙ, с результатом в 2,3 тыс. очков, а третьим Евгений ВОЙКИН с получивший более 2 тыс. опыта. Наградой для них стало игровое золото и компьютерная периферия.

Для организации игровой зоны личного зачета для всех желающих было выставлено 60 современных компьютеров. Любой пришедший на мероприятие смог принять участие в виртуальных сражениях совершенно бесплатно. За день в зоне индивидуального зачета «танкисты» сыграли около 2400 боев.

Следующий турнир пройдет Иркутске.

Иван КРЫШАН

Газета "Золотой Рог", Владивосток

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Теги: Фетисов-Арена  танки  соревнования 



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