Во Владивостоке сегодня отключат холодную воду

Сегодня, 07 августа, во Владивостоке в связи с ремонтными работами запланированы ряд отключений многоквартирных жилых домов от холодного водоснабжения, сообщает Примводоканал.

Отключение водоснабжения на 07.08.2014:



Отключение с 09.00 до 16.00 в связи с заменой ПГ на Калинина 111

Дома: Калинина 111, 113

Отключение с 09.00 до 19.00 в связи с переврезкой вводов на Амурской 25-33

Дома: Садовая 25, 25а, 27, 22, Амурская 25-33, Хабаровская 23

Отключение с 09.00 до 14.00 в связи с ремонтными работами на Красного Знамени 121

Дома: пр. Красного Знамени 121

ZRPRESS.RU, Владивосток.