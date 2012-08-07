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«Общественную приемку» потрясло на низководном мосту во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ZRPRESS. Группа членов общественной приемки, созданная при поддержке губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО, побывала во вторник на первом объекте саммита, который должна была посмотреть, - низководном мосту через Амурский залив и проехала далее к поселку Новому.
Как и ожидалось, по мнению членов рабочей группы, на дороге не хватает разворотов и съездов к населенным пунктам или к берегу моря. Собственно, это не секрет для проектировщиков и строителей, которые полагают, что трасса сдана, так сказать, в первоначальном варианте, вторая очередь – развороты и съезды – будет делаться позднее.
Пока группа стояла у начала моста на Седанке, рядом проехал КАМАЗ и мост слегка завибрировал. По мнению специалистов, так и должны вести себя резиновые прокладки между железобетонными стыками.
Кстати, мост получился дугой потому, что Росприроднадзор в свое время потребовал не ставить его на лечебные грязи, которые еще есть в Амурском заливе. Пришлось обойти место залегания лечебных грязей.
Ну и к слову, в группе общественной приемки - вполне вменяемые люди. Конечно, как обычно, в любых коллективах, один всезнающий и дотошный найдется, а так на них можно положиться в части разумных претензий к построенным объектам.
Ольга ЖУРМАН, «Золотой Рог».
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