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В Приморье установилась жара

07 Августа 2012, 00:49 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 августа, ZRPRESS. Череда циклонов и тропических вихрей заметно изменили погоду во всем дальневосточном регионе. Хорошо еще хоть мощный тайфун Damrey, свирепствующий в Китае, не пересек (пока) российскую границу, хотя и без него минувшие выходные были дождливыми. Что же касается наступившей недели, то она несет в Приморье заметный рост температуры и духоту.

В первой половине начавшейся недели в Приморье ожидается погода без осадков. В континентальных районах в дневные часы воздух будет прогреваться до +25...+34°C. На побережье южный ветер понизит температурный фон до +20...+26°C, сообщает Примгидромет.

В четверг и пятницу к краю будут приближаться атмосферные фронты циклона, который смещается над Амурской областью и Хабаровским краем. Ночью и днем в пятницу местами пройдут кратковременные дожди. Приморье будет находиться в теплом секторе циклона. В южной половине края сохранится высокий температурный фон. На севере края он понизится на 4-6°C. В прибрежных районах также ожидается понижение температурного фона из-за появления туманов.

В выходные дни в Приморье, по предварительным прогнозам, ожидается теплая и без осадков погода.

Во Владивостоке сегодня погода без осадков. Температура воздуха составит +24..+27°C.

В среду в краевом центре появится облачность. Температурный фон понизится на 3-4°C. Днем в четверг и в ночь на пятницу во Владивостоке временами ожидается туман, возможна морось. Усилится юго-восточный ветер. Температура воздуха +23...+25°C. Духота и жара с невыносимой влажностью к концу недели вновь обернутся дождями - синоптики обещают осадки в пятницу, субботу и воскресенье. В ночные часы воздух в столице Приморья становится чуть-чуть свежее – до 18-22 выше нуля.

«Золотой Рог».

Автор: По материалам информагентств
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