Во Владивостоке состоялось торжественное собрание, посвященное Дню российской почты

С профессиональным праздником почтовых работников поздравили губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, председатель Думы города Владивостока Елена Новицкая, исполняющий обязанности главы Владивостока Константин Межонов, управляющий Пенсионным Фондом РФ по Приморскому краю Александр Масловец, руководитель УФНС России по Приморскому краю Галина Колесникова, почетный гость – мастер связи Андрей Брик, а также партнеры предприятия.

Глава края подчеркнул, что почтовая связь это единственный вид связи сегодня, который покрывает практически всю территорию Российской Федерации, выполняет огромную роль для жителей страны.

«Развитие почтовой связи в России одна из важнейших стратегических задач государства, – сказал губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. – Профессию почтальона выбирают все больше талантливых молодых людей. Это специалисты уже нового поколения, которые готовы осваивать современные технологии и предлагать новаторские решения. Приморский край по праву может гордиться своими профессиональными кадрами. Впереди ждет большая работа по повышению уровня предоставляемых услуг, модернизации почтовой инфраструктуры, повышению статуса почтовых работников. Пусть все перемены, которые вас ожидают, будут к лучшему».

За безупречную работу, высокий профессионализм и преданность своему делу Владимир Миклушевский вручил Почётные грамоты начальнику ОПС Покровка Ольге Пригоженок, почтальону ОПС 690089 Владивостока Татьяне Халтуриной и заместителю начальника Арсеньевского почтамта Ирине Хорольской. Еще семь почтовых работников удостоены благодарности губернатора Приморского края.

От имени Думы города Владивостока Елена Новицкая наградила Почетными грамотами за компетентность и высокую ответственность в деле обеспечения почтовой связью пять сотрудников Владивостокского почтамта.

В этом году за личный вклад в развитие отрасли почтовой связи 107 человек награждены почетными грамотами и благодарностями ФГУП «Почта России». Шесть приморцев отмечены Почетной грамотой Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, еще девять работников получили благодарность министра связи и массовых коммуникаций РФ за высокое мастерство и преданность профессии.

С момента своего создания Почта России прошла большой путь развития и является на сегодняшний день одним из крупнейших предприятий нашей страны. В этом году Почта России сделала ряд уверенных шагов в развитии технологий и повышения качества сервиса населения: 90% приморских отделений переведены на единую автоматизированную систему, внедрены новые форматы обслуживания.

«Почта является важной составляющей жизни региона, меняется в духе времени, становясь не просто почтовым оператором, а универсальным центром клиентского обслуживания, – отметил в своем выступлении директор Приморского филиала Почты России Сергей Калитин. – В ближайшей перспективе нашими стратегическими целями являются расширение перечня услуг для компаний и выполнение задач крупнейшего логистического оператора на условиях обязательного соблюдения высокого уровня обслуживания и социальной ответственности».

Напомним, празднование Дня российской почты установлено указом Президента Российской Федерации от 16 мая 1994 года № 944 в ознаменование той роли, которую российская почта сыграла в развитии российского государства. Праздник был учрежден к 300-летию создания первой российской внутренней почтовой линии.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток