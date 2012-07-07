Суд восстановил главврача скорой помощи Владивостока в должности

Уволенная в апреле Елена ГАВРО получит денежную компенсацию.

Фрунзенский районный суд признал увольнение незаконным, по решению суда Елене Гавро будет выплачена компенсация за полтора месяца - около 200 тысяч рублей. Напомним, что причиной увольнения стала нехватка на станции автомобилей скорой помощи, которые год назад в большом количестве списала Елена Гавро.

В департаменте здравоохранения Приморья не согласны с решением суда и будут искать административные механизмы для решения этой ситуации.

«Золотой Рог».