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Суд восстановил главврача скорой помощи Владивостока в должности
07 Июля 2012, 02:16 | Владивосток
Уволенная в апреле Елена ГАВРО получит денежную компенсацию.
Фрунзенский районный суд признал увольнение незаконным, по решению суда Елене Гавро будет выплачена компенсация за полтора месяца - около 200 тысяч рублей. Напомним, что причиной увольнения стала нехватка на станции автомобилей скорой помощи, которые год назад в большом количестве списала Елена Гавро.
В департаменте здравоохранения Приморья не согласны с решением суда и будут искать административные механизмы для решения этой ситуации.
«Золотой Рог».
Автор: По сообщениям пресс-служб
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