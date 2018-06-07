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Путину задали острый вопрос из Владивостока
Проблема была создана еще в бытность губернатора Владимира Миклушевского
Продолжается ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Он отвечает на вопросы россиян, а на прямой связи с ним в этом году губернаторы регионов.
Очередная острая тема - обманутые дольщики. Президенту озвучили вопрос по этой теме и из Владивостока. Семья пожаловалась на срыв всех возможных сроков реализации в регионе программы «Молодая семья». В частности, это касается строительства по данной программе нескольких домов в микрорайоне Снеговая падь.
Путина пообещал разобраться в ситуации, заявив при этом, что за срыв сроков строительства домов по программе «Молодая семья» во многом ответственны губернаторы территорий. Напомним, что срывы реализации данной программы в Приморье начались еще при губернаторе Владимире Миклушевском.
Деловая газета «Золотой Рог» следит за прямой линией.
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