Путину задали острый вопрос из Владивостока

Проблема была создана еще в бытность губернатора Владимира Миклушевского

Продолжается ежегодная прямая линия с президентом Владимиром Путиным. Он отвечает на вопросы россиян, а на прямой связи с ним в этом году губернаторы регионов.

Очередная острая тема - обманутые дольщики. Президенту озвучили вопрос по этой теме и из Владивостока. Семья пожаловалась на срыв всех возможных сроков реализации в регионе программы «Молодая семья». В частности, это касается строительства по данной программе нескольких домов в микрорайоне Снеговая падь.

Путина пообещал разобраться в ситуации, заявив при этом, что за срыв сроков строительства домов по программе «Молодая семья» во многом ответственны губернаторы территорий. Напомним, что срывы реализации данной программы в Приморье начались еще при губернаторе Владимире Миклушевском.

Деловая газета «Золотой Рог» следит за прямой линией.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.