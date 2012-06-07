Работа антикоррупционеров во Владивостоке началась со скандала

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня, ZRPRESS. Со скандала началась работа во Владивостоке восьми столичных экспертов «мобильного офиса» Всероссийской Антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки». В день начала приема они получили уведомление, что им отказано в ранее обещанном помещении. Но антикоррупционеры быстро нашли решение проблемы и начали прием в кабинете РИА «Восток-Медиа» на 7-м этаже «Дома строительных организаций» на ул. Алеутской, 45а.

На пресс-конференцию антикоррупционеров под названием «Приморский край: вся правда о коррупции» прибыли не только журналисты, но и пострадавшие от коррупции. Они сразу сообщили, что по анонсированным телефонам не удается дозвониться, а офис, где должен был начаться прием, закрыт. Вскоре выяснилось, что организация, обещавшая помещение, в последний момент передумала.

- Ко мне пришли некие мужчины в строгих костюмах и сообщили, что москвичи прилетели на деньги Сорокина, чтобы его защищать. Спросили: «Ты что, Сорокина поддерживаешь?!» - объяснила «ЗР» свое решение отказать антикоррупционерам в помещении на ул. Пологой, 69 его хозяйка.

Поясним, Алексей СОРОКИН владеет Первореченским рынком. Против него возбуждено уголовное дело, и сейчас он находится в СИЗО. Сорокин заявляет, что дело против него является заказным и возбуждено для того, чтобы отобрать земельный участок в центре города под предлогом подготовки к саммиту АТЭС. Хотя, по его заверениям, это обычная рейдерская атака под силовым прикрытием.

Сами же антикоррупционеры утверждают, что прибыли в Приморье на собственные средства.

- Деньги на поездку во Владивосток выделила прибывшая с нами предприниматель, член координационного совета Народного движения России Марина ЗЛОТНИКОВА, - заверил «ЗР» лидер прибывших экспертов председатель «Ассоциации адвокатов России за права человека» Евгений АРХИПОВ.

В Зауралье эксперты прибыли впервые.

- В последнее время резко увеличился поток жалоб из Приморья, поэтому борцы с коррупцией обратили внимание на край и решили провести прием «мобильного офиса, - объяснили прибывшие специалисты.

Правда, в качестве одного из наиболее показательных дел Евгений Архипов как раз назвал дело Алексея Сорокина, выразив недоумение, почему инсулинозависимого человека держат под стражей, а также высказав сомнение в законности решения об изъятии принадлежавшего ему земельного участка.

- Идея создания организации у меня возникла случайно. Я хорошо знаю английский язык. Как-то смотрел «Голос Америки», где показывали процесс по поводу предлагавшегося ограничения прав на съемку в метро. Адвокаты, объединенные в правозащитную организацию, выступили против, и победили. И я решил создать аналогичный институт в России. В первые же дни мы увидели, что России нужен этот институт, - рассказал на просьбу «ЗР» историю создания своей организации Евгений Архипов.

Антикоррупционеры из Москвы планируют вести прием во Владивостоке по 8 июня включительно. По итогам работы они обещают не только помочь конкретным пострадавшим, но и подготовить обобщающий доклад с рекомендациями, который будет направлен в различные органы власти.

Досье «ЗР»

Ассоциация адвокатов России за права человека была основана в 2004 году и окончательно сформировалась в 2007 году. Цели и задачи Ассоциации адвокатов России за права человека - соблюдение прав и свобод человека, эффективное восстановление нарушенных прав и свобод конкретного человека, оказание полной и всесторонней защиты человека. Ассоциация - сообщество адвокатов, юристов, общественников и правозащитников. Ассоциация выступила с инициативой создания первой европейской антикоррупционной сети - Чистые руки без границ. Ассоциация активно участвует в международных конференциях и совещаниях Совета Европы, Европейского союза, а также является членом международной антифашистской сети «United» (Амстердам). В июне 2009 года Ассоциация стала участником Глобального партнерства Организации объединенных наций UN Global Compact.

Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».