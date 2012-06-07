Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Работа антикоррупционеров во Владивостоке началась со скандала
ВЛАДИВОСТОК, 7 июня, ZRPRESS. Со скандала началась работа во Владивостоке восьми столичных экспертов «мобильного офиса» Всероссийской Антикоррупционной общественной приемной «Чистые руки». В день начала приема они получили уведомление, что им отказано в ранее обещанном помещении. Но антикоррупционеры быстро нашли решение проблемы и начали прием в кабинете РИА «Восток-Медиа» на 7-м этаже «Дома строительных организаций» на ул. Алеутской, 45а.
На пресс-конференцию антикоррупционеров под названием «Приморский край: вся правда о коррупции» прибыли не только журналисты, но и пострадавшие от коррупции. Они сразу сообщили, что по анонсированным телефонам не удается дозвониться, а офис, где должен был начаться прием, закрыт. Вскоре выяснилось, что организация, обещавшая помещение, в последний момент передумала.
- Ко мне пришли некие мужчины в строгих костюмах и сообщили, что москвичи прилетели на деньги Сорокина, чтобы его защищать. Спросили: «Ты что, Сорокина поддерживаешь?!» - объяснила «ЗР» свое решение отказать антикоррупционерам в помещении на ул. Пологой, 69 его хозяйка.
Поясним, Алексей СОРОКИН владеет Первореченским рынком. Против него возбуждено уголовное дело, и сейчас он находится в СИЗО. Сорокин заявляет, что дело против него является заказным и возбуждено для того, чтобы отобрать земельный участок в центре города под предлогом подготовки к саммиту АТЭС. Хотя, по его заверениям, это обычная рейдерская атака под силовым прикрытием.
Сами же антикоррупционеры утверждают, что прибыли в Приморье на собственные средства.
- Деньги на поездку во Владивосток выделила прибывшая с нами предприниматель, член координационного совета Народного движения России Марина ЗЛОТНИКОВА, - заверил «ЗР» лидер прибывших экспертов председатель «Ассоциации адвокатов России за права человека» Евгений АРХИПОВ.
В Зауралье эксперты прибыли впервые.
- В последнее время резко увеличился поток жалоб из Приморья, поэтому борцы с коррупцией обратили внимание на край и решили провести прием «мобильного офиса, - объяснили прибывшие специалисты.
Правда, в качестве одного из наиболее показательных дел Евгений Архипов как раз назвал дело Алексея Сорокина, выразив недоумение, почему инсулинозависимого человека держат под стражей, а также высказав сомнение в законности решения об изъятии принадлежавшего ему земельного участка.
- Идея создания организации у меня возникла случайно. Я хорошо знаю английский язык. Как-то смотрел «Голос Америки», где показывали процесс по поводу предлагавшегося ограничения прав на съемку в метро. Адвокаты, объединенные в правозащитную организацию, выступили против, и победили. И я решил создать аналогичный институт в России. В первые же дни мы увидели, что России нужен этот институт, - рассказал на просьбу «ЗР» историю создания своей организации Евгений Архипов.
Антикоррупционеры из Москвы планируют вести прием во Владивостоке по 8 июня включительно. По итогам работы они обещают не только помочь конкретным пострадавшим, но и подготовить обобщающий доклад с рекомендациями, который будет направлен в различные органы власти.
Досье «ЗР»
Ассоциация адвокатов России за права человека была основана в 2004 году и окончательно сформировалась в 2007 году. Цели и задачи Ассоциации адвокатов России за права человека - соблюдение прав и свобод человека, эффективное восстановление нарушенных прав и свобод конкретного человека, оказание полной и всесторонней защиты человека. Ассоциация - сообщество адвокатов, юристов, общественников и правозащитников. Ассоциация выступила с инициативой создания первой европейской антикоррупционной сети - Чистые руки без границ. Ассоциация активно участвует в международных конференциях и совещаниях Совета Европы, Европейского союза, а также является членом международной антифашистской сети «United» (Амстердам). В июне 2009 года Ассоциация стала участником Глобального партнерства Организации объединенных наций UN Global Compact.
Олег ЖУНУСОВ, «Золотой Рог».
Новости тематики
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Экс-мэр Владивостока сообщил, где он будет жить на свободе
- В Приморье появится еще один игорно-развлекательный комплекс
- Во Владивостоке покажут экспериментальный фильм Тимура Бекмамбетова
- Владивостокских красавиц и умниц увезут во Вьетнам
- Братание Владивостока и Салоников
- В субботу во Владивостоке всех будут угощать мороженым
- Владивосток вошел в топ-8 дорогих городов России
Новости раздела
- Дорогой подарок от экс-мэра Владивостока дошел до незнакомой девушки
- Магадан хочет побороться с Владивостоком за звание столицы Дальнего Востока
- Экс-мэр Владивостока задал горожанам откровенный вопрос
- Экс-мэр Владивостока подарил незнакомой девушке "Айфон"
- Владивостокцев приглашают на День подписчика
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Глава Приморья Олег Кожемяко поучаствовал на своем "Харлее" в закрытии байкерского сезона
- ННК ежемесячно предотвращает вынос одного железнодорожного вагона отходов в Амурский залив
- Группа компаний ННК поддержала полосатых хищников
- Группа компаний ННК принимает участие во всенародно любимом празднике - Дне тигра
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Новую пошлину для россиян даже единороссы назвали безумием
- Путин раскрыл важный личный секрет
- Владивостокцам советуют избавляться от жилья
- Обвинение в деле экс-мэра Владивостока село в экспертную лужу
- Виталий Веркеенко: Формализм уже в печёнках
- Инициативу переноса столицы ДФО во Владивосток представят Путину
- Первые собранные на "Прогрессе" гражданские вертолеты Ка-62 останутся в Приморье
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
- Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока