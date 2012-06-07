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Во Владивосток прибывает круизный трансокеанский лайнер Legend of Seas

07 Июня 2012, 12:41 | Владивосток

ВЛАДИВОСТОК, 7 июня, ZRPRESS. 8 июня в столицу Приморья приходит очередной круизный трансокеанский лайнер Legend of Seas ("Легенда морей"). Он ошвартуется у причала морского вокзала в 6 часов утра, сообщает управление транспорта администрации Владивостока.

Это - уже четвертое в нынешнем году прибытие в порт Владивосток участников крупных международных круизов (первым, напомним, стал в марте теплоход Amadea, затем в апреле - Zaandam, а в мае - Diamond Princess).

Legend of Seas - один из трансокеанских гигантов: по своим параметрам он лишь ненамного уступает самому крупному лайнеру среди всех, до сих посещавших Владивосток - Diamond Princess. В его каютах могут разместиться до 2076 пассажиров, экипаж судна - 723 человека.

"Легенда" - одно из немногих
пассажирских судов мира, на борту которого
имеются большое поле для гольфа
и стена для скалолазания.

Еще одной его особенностью является принадлежность к классу лайнеров "Vision" ("Взгляд"). Половина его поверхностей (свыше восьми тысяч квадратных метров) - прозрачны, что позволяет участникам круизов изнутри наслаждаться панорамными пейзажами. Кстати, в сентябре прошлого года Legend of Seas уже посещала Владивосток и пользовалась большим вниманием жителей и гостей города.

Во Владивостоке находящихся на борту Legend of Seas туристов из Европы, Америки и Азии ждет насыщенная экскурсионная программа. Покинет наш город это судно вечером того же дня, 8 июня, в 17 часов.

За последние два-три года столица Приморья стала постоянным портом захода самых современных океанских пассажирских судов с туристами десятков зарубежных государств на борту. Это подтверждает растущий авторитет Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В минувшем году Владивосток посетили восемь трансокеанских лайнеров.

Не менее насыщенная программа таких заходов запланирована и на нынешний год. Во Владивосток снова придет Legend of the Seas (в сентябре - на время работы саммита АТЭС), а также Dawn Princess и другие морские суперлайнеры, сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

Досье: Legend of Seas спущен на воду с верфей Франции в 1995 году, в 2000 году реконструирован и обновлен. Длина лайнера - 264 м, ширина - 32 м. Водоизмещение - 70 000 тонн. Крейсерская скорость - 24 узла (40 километров в час). Legend of Seas обладает всеми параметрами современного круизного корабля Premium класса: на его 15-ти палубах (из них 11 пассажирских), расположены 8 баров и кафе, театр, ночной клуб мирового класса, SPA- и фитнес-центры, бассейны, казино, солярии, детские игровые клубы, многочисленные бутики и многое другое.

Автор: Пресс-служба администрации г. Владивостока
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