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Мост через бухту Золотой Рог покрасили... вместе с автомобилями владивостокцев
ВЛАДИВОСТОК, 2 мая, ZRPRESS. От жителей Владивостока в редакцию "ЗР" поступают негодующие высказывания по поводу покраски моста через бухту Золотой Рог.
Дело в том, что около входа в ресторан "Пекин", недалеко от здания Арбитражного суда ПК, есть стоянка автомобилей. Так вот, по словам пострадавших и очевидцев, щиты с информированием о том, что на объекте рядом велись покрасочные работы, отсутствовали. В итоге распыляемая белая краска с поправкой на ветер окрасила ряд из 20 - 25 автомобилей в "пятнистую расцветочку". Как говорят, краска хорошая, ничем не оттирается.
Меж тем полировка автомобиля стоит 6 тысяч рублей. Как горько шутят автолюбители Владивостока, была машина просто черной, теперь в белый горошек с подтеками, видать, к концу покрасочных работ на перерегистрацию в ГИБДД надо ехать, цвет ТС в ПТСке менять…
Мария Кузовлева, «Золотой Рог».
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