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ДОФ останется центром флотской культуры
С новостью о том, что Дом офицеров Тихоокеанского флота, скорее всего, не будет продан, как это планировалось, из Москвы во Владивосток вернулся заместитель председателя ветеранского профсоюза России Юрий ТАРЛАВИН.
В мае этого года ветеранская и военная общественность была взбудоражена слухами о скором выставлении на торги здания, в котором находится ДОФ - Дом офицеров флота.
За дело даже взялись депутаты городской Думы Владивостока, отправив на имя министра обороны Анатолия СЕРДЮКОВА письмо с просьбой не превращать ДОФ и водную станцию ТОФ в предмет торга.
Параллельно с требованиями общественников и рядовых граждан оставить объекты ТОФ за флотом, прошли слухи, что среди соискателей заветных квадратов в самом центре Владивостока замечены известные приморские политики и бизнесмены.
Однако Юрий ТАРЛАВИН, на днях вернувшийся из столицы, поспешил заверить, что ближайшие минимум полгода или год очередного «шоп-центра» на Светланской не будет. В Москве он разговаривал с осведомленными людьми, имеющими доступ к «коммерческому» крылу Министерства обороны, но те только разводили руками, заверяя, что ДОФ останется таковым.
В качестве подтверждения того, что флотский очаг культуры пока сохраняет свое предназначение, служит тот факт, что военный чиновник, якобы давший от имени министра добро на подготовку приватизационных документов на ДОФ, не имел на это полномочий и, кроме того, заместителем обороны он уже не является.
Тем не менее в ветеранской среде бытует мнение, что шумиха, поднятая вокруг Дома офицеров флота, выгодна, прежде всего, потенциальным покупателям. Подготовить общественное мнение и выдать приватизацию как неизбежность.
Между тем за шумом и протестами вокруг очагов культуры и спорта ТОФ почему-то в тени остаются другие флотские объекты, не менее важные, но по чьей-то воле или умыслу забытые. Например, по имеющейся у «ЗР» информации, жилой дом по ул. Верхнепортовая,4 во Владивостоке, расположенный в самом «вкусном» районе города, где еще живут офицеры с семьями, уже можно сказать продан. По непроверенной информации (проверить ее просто не представляется возможным), организатором приватизации и сопровождения сделки выступала ООО «Славянка», «дочка» «Оборонсервиса» - организации, отвечающей за все материально-коммерческие проекты военного ведомства.
Как говорят знающие люди, осталось только выселить людей. А за этим, история знает немало примеров, дело не станет. Достаточно одного исполнительного листа, чтобы в районе железнодорожного вокзала Владивосток получил свое «Южное Бутово».
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