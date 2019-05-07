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Приморский УФАС похвастался, что это именно он помог отправить экс-мэра Владивостока за решетку

07 Мая 2019, 14:28 | Владивосток

У Игоря Пушкарёва на этот счет свое мнение

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал очередной пост в социальных сетях:

По поводу комментария ФАС о том, что расследование приморского УФАС легло в основу уголовного дела в отношении меня. Напомню суть этого дела и какую оно влечёт ответственность. Все началось со снегопада 2009 года, когда подрядчики не то чтобы не справились с уборкой снега, а просто не вышли на улицы города делать свою работу, и у муниципалитета не было законных рычагов повлиять на них. Обратившись к опыту других городов, мы нашли форму работы с МАУ (Муниципальное автономное учреждение). Суть МАУ сводилась к тому, что оно само, без конкурса, предусмотренного Федеральным законом № 94, заключало договора на санитарную уборку и очистку городских улиц и дорог. И работа стала спориться, а городские дороги убираться от снега и мусора. Но через некоторое время Приморская ФАС увидела в этом нарушение и мы пошли в суды. А потом изменилось Федеральное законодательство, и мы вернулись к процедуре конкурсов и 94 ФЗ. Вот и вся история. Какая ответственность за это? Административная. Мы, конечно же, выполнили решение суда, но к тому времени мы уже создали довольно мощный МУП, который усилили новой техникой и людьми, и он участвовал в конкурсах на общих для всех условиях и основаниях.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: обвинение  Пушкарёв  дело  ФАС  суд  защита  СИЗО  иск  процесс 



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