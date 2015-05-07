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Из-за генеральной репетиции парада Победы Владивосток сегодня вечером перекроют

07 Мая 2015, 11:53 | Владивосток

Во Владивостоке завершается активная подготовка к праздничным мероприятиям в честь 70-летия Великой Победы. Одним из главных и ярких событий станет военный парад на центральной площади города. Сегодня, 7 мая, в 22 часа начнется генеральная репетиция военного парада, который состоится в столице Приморья, как и по всей нашей стране 9 мая 2015 года.

Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу города, в связи с этим масштабным мероприятием сегодня, 7 мая, с 21 часа 30 минут до полуночи будут ограничены парковка и движение всех транспортных средств на следующих участках городских автомобильных дорог:

- по улице Алеутской: от перекрестка улиц Алеутская - Семеновская до перекрестка улиц Алеутская – 1-я Морская;

- по улице Светланской: от перекрестка улиц Светланская - Уборевича до перекрестка улиц Светланская - Алеутская;

- по улице Уборевича: от перекрестка улиц Уборевича - Светланская до перекрестка улиц Уборевича - Семеновская;

- по Океанскому проспекту: от его перекрестка с улицей Светланской до перекрестка Океанского проспекта с улицей Семеновской.

В течение этого периода времени будет организован объезд транспортных средств по улицам: Светланская, 1-я Морская, Набережная, Тигровая, Пограничная, Семеновская, Батарейная, Западная, Суханова, Уборевича, Пушкинская, Всеволода Сибирцева, Луцкого.

Газета «Золотой Рог», Владивосток. 

 

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Теги: военный парад  дорога  день победы 



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