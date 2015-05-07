Мошенники во Владивостоке незаконно устанавливают счетчики на воду

На протяжении последних нескольких дней в абонентский отдел предприятия КГУП «Приморский водоканал» участились звонки по поводу деятельности компании под названием «Городская служба приборов учета». Об этом сообщает газета «Золотой Рог», со ссылкой на пресс-службу водоканала.

Компания делает рассылку в почтовые ящики, а также размещает объявления на подъездах домов и информационных досках о том, что окажет комплекс услуг по продаже, установке, опломбировке счетчика и, внимание, выдаче акта опломбировки индивидуального прибора учета.

Но согласно Постановлению правительства РФ №354 подписать акт ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета может только Управляющая компания, так как она отвечает за надлежащую эксплуатацию инженерных сетей. Соответственно КГУП «Приморский водоканал» не принимает в работу акты, подписанные другими лицами.

Известен случай во Фрунзенском районе, когда жители одного из домов, установив приборы учета у компании «Городская служба приборов учета» неделю назад, не получили обещанных актов опломбировки и на текущий момент не могут получить от данной компании комментариев по поводу этих актов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.