На Vladivostok Boat Show разыграют два бесплатных билета на Сайпан

Во Владивостоке с 17 по 19 мая на территории яхт-клуба 7 футов пройдет выставка яхт и катеров Vladivostok Boat Show.

Компания-партнер разыграет два сертификата на бесплатный перелет на Сайпан экономическим классом в период с 20 мая по 31 августа 2013 года. По словам представителя партнера выставки, «это еще не всё, также мы хотим разыграть сертификат на обзорную экскурсию по Сайану и сертификат на трансфер на остров Манагаха. Воспользоваться таким приятным бонусом можно тоже до 31 августа 2013 года в компании «Авиачартер ДВ».

Организаторы выставки также обещают разыграть сертификаты в ресторан «Old Captain» и сувенирную продукцию Vladivostok Boat Show.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно купить билет на выставку и опустить заветный номерок в лототрон. Путем счастливого случая и будут определены победители.

- Экспозиция проходит уже пятый год подряд и пользуется популярностью среди жителей и гостей города. Успех прежде всего в том, что «мы делаем не только выставку яхт и катеров, что само по себе привлекает любителей и профессионалов активного отдыха», - говорит директор оргкомитета Vladivostok Boat Show Татьяна Осокина, - "но и шоупрограмму для всех желающих, в том числе и для детей».

До начала выставки, которая пройдет с 17 по 19 мая, осталось две недели и подготовка к ней идет полным ходом. Традиционно местом проведения - яхт-клуб 7 футов.

Более подробную информацию о розыгрыше сертификатов можно посмотреть на официальном сайте Vladivostok Boat Show.

ZRPRESS.Ru