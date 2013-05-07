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На Vladivostok Boat Show разыграют два бесплатных билета на Сайпан

07 Мая 2013, 11:12 | Владивосток

Во Владивостоке с 17 по 19 мая на территории яхт-клуба 7 футов пройдет выставка яхт и катеров Vladivostok Boat Show.

Компания-партнер разыграет два сертификата на бесплатный перелет на Сайпан  экономическим классом в период с 20 мая по 31 августа 2013 года. По словам представителя партнера выставки, «это еще не всё, также мы хотим разыграть сертификат на обзорную экскурсию по Сайану и сертификат на трансфер на остров  Манагаха. Воспользоваться таким приятным бонусом можно тоже до 31 августа 2013 года в компании «Авиачартер ДВ».

Организаторы выставки также обещают разыграть сертификаты в ресторан «Old Captain» и сувенирную  продукцию  Vladivostok Boat Show.

Для того чтобы принять участие в розыгрыше, нужно купить билет на выставку и  опустить заветный номерок в лототрон. Путем счастливого случая и будут определены победители.

- Экспозиция проходит уже пятый год подряд и пользуется популярностью среди жителей и гостей города. Успех прежде всего в том, что «мы делаем не только выставку яхт и катеров, что само по себе привлекает любителей и профессионалов активного отдыха», - говорит директор оргкомитета Vladivostok Boat Show Татьяна Осокина, - "но и шоупрограмму для всех желающих, в том числе и для детей».

До начала выставки, которая пройдет с 17 по 19 мая, осталось две недели и подготовка к ней  идет полным ходом.  Традиционно местом проведения - яхт-клуб 7 футов.

Более подробную информацию о розыгрыше сертификатов можно посмотреть на официальном сайте Vladivostok Boat Show.

ZRPRESS.Ru

 

Автор:
Теги: 7 футов  яхт-клуб  vladivostok boat show 



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Комментарии

  • Псевдоним01:05, 11.05.2013#

    Реклама лохотрона:)

  • Псевдоним01:35, 11.05.2013#

    Почему ЛОТРОН ? Есть полная информация о компании, название компании - Компания-партнер.

  • Псевдоним01:35, 13.05.2013#

    а почему не в Париж или Скандинавию

  • псевдоним22:28, 17.05.2013#

    а всем заправляет местный олигарх Ермаков М. И.

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