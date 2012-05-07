Одна из самых известных жительниц Владивостока принимает поздравления

Председатель Совета почетных граждан Владивостока, Заслуженный работник культуры Светлана Морозова отмечает юбилей. От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края одну из самых известных и уважаемых жительниц краевого центра поздравил и.о. председателя краевого парламента Джамбулат Текиев.

От депутатского корпуса он вручил Светлане Морозовой Почетную грамоту Законодательного Собрания Приморского края и поблагодарил за поддержку, энергию и мудрость, которые она щедро дарит окружающим.

Имя Светланы Морозовой хорошо известно не только жителям краевого центра, ее любят и уважают в городах и районах края, с ней советуются руководители города и края, депутаты. Профессионал своего дела она много лет возглавляет Краевой центр народной культуры. Именно Светлана Морозова стала инициатором празднования Дня города во Владивостоке. Светлана Сергеевна много сил и энергии отдает развитию детского спорта, ведет большую общественную работу. По ее инициативе с 1992 года ежегодно проводилась благотворительная акция "Участие", направленная на поддержку детей, совершивших правонарушения, создан Приморский краевой благотворительный фонд.

За заслуги в области культуры Светлана Морозова награждена Знаками "Отличник культурно-просветительной работы", "За достижения в самодеятельном творчестве". В 1978 году ей присвоено звание "Заслуженный работник культуры РФ", в 1989 году она награждена медалью "За трудовую доблесть", в 1997 году награждена орденом Почета.

«Золотой Рог».