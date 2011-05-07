Служили два товарища

Товарищ. Это слово сохранялось в словаре бывших советских людей – тех, кто носит или когда-либо носил военную форму.

На праздновании 9 Мая во Владивостоке выйдут и эти два моряка-тихоокеанца разных поколений, кого когда-то жизнь и воинская присяга свели в одном полку. Один из них – фронтовик, прошедший две войны, орденоносец, закончивший службу в 59-м Отдельном морском полку связи Тихоокеанского флота, ныне – председатель Владивостокского городского Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, Почетный гражданин Владивостока, полковник в отставке - Яков Григорьевич КАН. Другой – некогда главный старшина этого полка, позже – ученый, депутат краевого Совета, глава администрации Приморского края, затем – Генеральный консул Российской Федерации в США, по окончании срока службы вернувшийся на Родину и ныне возглавивший Школу региональных и международных исследований Дальневосточного Федерального университета Владимир КУЗНЕЦОВ. …Якову Григорьевичу сегодня чуть за девяносто, но память и обязательность – прежние, флотские. Услышав, что бывший его боец Владимир Кузнецов просит о встрече в канун Дня Победы, улыбнулся:

- Я всегда рад, когда встречаюсь со своими бывшими воспитанниками. А наш полк дал стране столько замечательных людей: мой бывший начальник медслужбы Александр Королюк (он нашел меня через Интернет!) служивший в полку раньше Кузнецова, стал известным врачом, доктором наук, профессором. Другой – командир батальона, позже подполковник в отставке – недавно прислал весточку из Америки, уехал за детьми. Тоскует. Или вот другой матрос мой, ему сейчас уже 62 года, проработал всю жизнь простым шофером. Пишет мне… Помню не всех, конечно, но этих и десятки других запомнил потому, что уже тогда было видно: из этих пареньков выйдет толк, если армия заложит в них главные качества: верность долгу, дисциплину и ответственность…

Владимир Кузнецов:

- В моем представлении товарищ полковник Яков Григорьевич Кан – воплощение истинного русского отца-командира. Ведь в армии главный принцип какой? «Делай, как я…» Мы, дети послевоенных поколений, тогда с трепетом относились к фронтовикам: память о войне в 70-е годы была еще совсем свежа. И воспитание было соответствующим. Командир полка Яков Григорьевич Кан о своем боевом прошлом говорил только тогда, когда приходилось ссылаться на фронтовой опыт. А вот замполит охотно рассказывал о нашем командире. О том, что тот пришел на службу еще в финскую войну. О том, что Великую Отечественную молодой офицер прошагал до полной Победы. Рассказывал, как наш командир получил тяжелое ранение под Ленинградом и его спас пулеметчик. Мы даже знали, что и женился наш комполка на связистке Нине в блокадном Ленинграде. В наших глазах Яков Григорьевич был и сегодня остается настоящим героем. На него хотелось быть похожим. Он для меня был человеком из книг, но реальный: требовательный, строгий и… заботливый командир. Дедовщина? Побойтесь Бога! Тогда и слова-то такого не было. Командир полка каждого бойца держал в поле зрения. Так, поверьте, тоже бывает. Товарищ полковник, например, заметил меня за книгами… Порасспрашивал, поинтересовался, кивнул головой и… назначил полковым библиотекарем. Курс русской, советской и иностранной литературы я прошел на службе. Толстой и Достоевский, Гоголь и Чехов, Пушкин, Тургенев, Шекспир – они для меня оттуда, из полковой библиотеки. Товарищ командир полка советовал Ремарка, Хемингуэя, Симонова. Совет командира, считай - приказ. За это ему отдельное спасибо

Яков Кан:

- Для меня на фронте был свой отец-командир. Полковник Дмитрий Семенович ЛОЛОКО. Позже – генерал. Меня он запомнил ещё курсантом. Встретились на фронте под Псковом. Это был офицер голубых кровей, старой формации. Внешне – среднего роста, с усиками. Всегда правильная речь, ровное, но с дистанцией, отношение с подчиненными, жесткая дисциплина и забота о бойцах. В армии нет мелочей: «Делай, как я»…

Владимир Кузнецов:

- Поэтому и в нашей части на Горностае командир даже с метлой был впереди…

Яков Кан:

- Помните ведь? Да, во время генеральной уборки я лично брал метлу, а за мной – личный состав, по пояс голый…

Владимир Кузнецов:

- Да, у нас была такая своеобразная вольница – босиком и раздетыми по пояс.

Яков Кан:

- Мое нововведение… В теплое время года я приказал личному составу ходить босиком, чтоб ноги мальчиков отдыхали и к земле привыкали, а раздетыми – чтоб парни солнца набирались. Вообще я стремился к тому, чтоб в моей части личный состав чувствовал себя как дома. А ведь какая еда была замечательная, товарищ главный старшина? У нас было подсобное хозяйство, молоко доставлял нам подшефный совхоз. Арбузы были на столе. В те-то «застойные времена».

Владимир Кузнецов:

- …это правда. И еще полк своими силами построил клуб с широким экраном, мы возвели двухэтажную казарму, ввели в строй спортзал…

А служба тем временем шла. Я занимался радиорелейной связью и делал это с упоением и увлечением. Во время исторической встречи во Владивостоке Леонида Ильича Брежнева с американским президентом Джеральдом Фордом мы обеспечивали резервный канал связи. Дело государственной важности и ответственности необыкновенной. Получается, я своей скромной персоной тоже послужил «разрядке»… Мог ли я, на тот момент вообще старший матрос Отдельного полка связи Краснознаменного Тихоокеанского флота, тогда подумать, что годы спустя представленные мною уже в качестве главы администрации Приморского края высшему руководству страны документы об открытии Владивостока будут подписаны? И в Приморье придет новая эпоха открытости… А я еще буду встречаться по долгу работы с президентами многих стран мира.

Яков Кан:

- Наш полк ведь был в целом уникальный. Мы, связисты, всегда были на переднем крае во время любых учений, важных событий и даже праздников. Мы – особый, Отдельный полк!

Хотя… Вот тут вопрос мелькнул о дедовщине. Кризисные моменты были… Но люди шли к командиру, а не били морды под забором. Расскажу такой случай… Была у нас сорока ручная. Её все любили, она с рук клевала, кому-то на голову садилась и вообще понимала речь… Один матрос как-то снял часы, зазевался, а сорока увидела блестящий предмет, хвать и улетела. Боец потом часы нашел, а птицу убил. Матросы пришли ко мне: «Товарищ командир, уберите его куда-нибудь… Ведь убьем…». Перевел в другую часть…

Владимир Кузнецов:

- Мой командир Яков Григорьевич Кан дал мне рекомендацию, когда выбирали секретаря комсомольской организации. А потом командир, может, и Устав нарушил – разрешил мне учиться, и я поступил на вечерние подготовительные курсы в ДВВИМУ….

Яков Кан:

- Нет, Устава я не нарушил, потому что, как командир Отдельного полка, я пользовался правами командира дивизии и мог принимать подобные «нестандартные» решения. Я высматривал матросов и старшин, кто не только безупречно нес службу, был примером для других, но и стремился к знаниям, и давал им возможность заниматься вечером в вузах, готовиться к поступлению… Многие преуспели в профессиях…

Владимир Кузнецов:

- И, говоря по-советски, путевку в жизнь, получается, дала армия. В нашем случае – родной Краснознаменный Тихоокеанский флот… Но вот Яков Григорьевич как-то без обид говорит о том, что его воспитанники пишут ему из-за рубежа…

Яков Кан:

- А что обижаться? Да, мой матрос, прекрасный специалист, дисциплинированный боец прожил честную трудовую жизнь и… уехал в Германию. Простой водитель. И не один он. Я их не осуждаю. Мне горько, когда вижу, в каком состоянии сейчас Вооруженные силы. Я страдаю, когда вижу отношение к фронтовикам, к ветеранам армии и флота. Это трагедия страны, это трагедия нации…

Владимир Кузнецов:

- Это и человеческие трагедии… В день 50-летия Победы наше консульство в Сан-Франциско организовало прием соотечественников-фронтовиков… Был полон зал русских людей, за судьбой каждого из которых – драма. Был среди гостей и Герой Советского Союза, фронтовик. Уехал из родной Одессы, города-героя, с тяжелым сердцем: всей большой семьей он жил с детьми и внуками в хрущевке-двушке. Он просто устал. И среди тех людей по-настоящему я понял, что такое тоска по Родине. Я-то уезжал, чтобы вернуться. Они – навсегда. От бедности, от невостребованности, от обиды. Но русские там продолжают держаться друг друга…

Яков Кан:

- Теперь уже поздно говорить, кто виноват и что делать. Вы с вашими демократическими реформами хотели как лучше, а получилось? Вот и сейчас вы начали университетскую реформу. Объясните мне, зачем и чего вы хотите? Вас, товарищ главный старшина, сегодня называют человеком европейского мышления. Вот вы теперь чего хотите? Опять всё до основания разрушить?

Владимир Кузнецов:

- Нет, не разрушить… Безусловно, сохранить все накопленные знания и научный потенциал университета. И в то же время докладываю вам, Яков Григорьевич, как связист связисту. Интернет пришел на смену азбуке Морзе. Он позволил стереть границы в информационном общении людей. Интернет обеспечит также и переход Дальневосточного Федерального университета к новейшим образовательным технологиям, даст возможность прорваться в мировое информационное пространство. Мы постараемся избавиться от фобий, предрассудков и замкнутости, получить право голоса во всем мире и возможность слышать всех. И будем «учиться, учиться и ещё раз учиться»! Яков Григорьевич! Столько лет прошло с тех пор, когда мы вместе служили. Я всегда гордился вами. Скажите, а это будет правильно, если я скажу, что мы – однополчане? В принципе можно? Но считаете лучше – служили два товарища? Понял. Спасибо за честь и за науку. А с каким же я удовольствием всегда к вам обращаюсь:

- Здравия желаю, товарищ командир!

- Идите. И работайте…. С праздником всех!