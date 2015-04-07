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В Дальневосточном федеральном университете можно записаться на прием к прокурору

07 Апреля 2015, 15:01 | Владивосток

Прокуратура города Владивостока на системной основе будет проводить выездные приемы граждан в Дальневосточном федеральном университете, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе прокуратуры.

Приказом прокурора Приморского края, в целях совершенствования организации работы прокуратуры города Владивостока, в перечень органов и объектов, надзор за деятельностью которых отнесен к компетенции прокуратуры города, включено ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный университет».  

В рамках правового просвещения и повышения доступности оказания юридической помощи для студентов, преподавателей, сотрудников университета и др. граждан прокуратурой города достигнута договоренность с ФГАОУ «Дальневосточный федеральный университет» о проведении выездных приемов на территории кампуса.  

Первый выездной прием прокурора города Владивостока состоится 10 апреля 2015 года в период с 13-00 до 16-00 на территории кампуса ФГАОУ «Дальневосточный федеральный университет», расположенного на о. Русский, в аудитории В 536 корпуса № 20. 

Предварительная запись осуществляется по телефону 8(423) 265-24-82.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба прокуратуры Приморского края
Теги: владивосток  помощь  приморье  ДВФУ  прокуратура 



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