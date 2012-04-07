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Завершены основные монолитные работы при строительстве театра оперы и балета во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 апреля, ZRPRESS. Во Владивостоке продолжается строительство театра оперы и балета. На объекте завершены все основные монолитные работы.
Строительство постепенно перемещается в само здание, где ведется прокладка инженерных коммуникаций, а также монтаж технологического оборудования сцены. После того как будет выстроено все здание, специалисты займутся наладкой звука. Одновременно начнется благоустройство территории вокруг театра.
По словам генерального директора ООО «Аркада» Евгения Бахтеева, сейчас работа на объекте идет без выходных и практически круглосуточно. В сентябре этого года театр оперы и балета уже должен открыть двери для зрителей.
Современное семиэтажное здание театра площадью 29400 квадратных метров возводится по омскому проекту - два зала на 300 и 1500 зрителей построены в виде традиционной подковы. Как прокомментировал Евгений Бахтеев, такая форма сохраняет звук внутри стен. Например, сцена большого зала может изменяться в длину и ширину, а малый зал оснащен дополнительной сценой для проведения цирковых представлений.
По словам заместителя директора КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» Сергея Запорожца, архитекторы отказались от классического вида театра. Основа театра представляет конструкцию в виде куба в кубе. Современный проект будет способствовать реализации акустических особенностей."Золотой Рог".
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