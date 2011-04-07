Показания водомеров появятся в квитанциях за тепло

Жители Владивостока, в чьих домах установлены индивидуальные приборы учета горячей воды, с 1 мая смогут передавать их показания в квитанциях за тепло.

Начиная с мая в квитанции за тепловую энергию от «Приморских тепловых сетей» будут указываться предыдущие показания счетчика. Абоненту нужно будет лишь заполнить графу «текущие показания», сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК».

Уже с 1 мая показания водомеров, внесенные в квитанцию, будут учтены в случае оплаты через кассы Сбербанка, Дальневосточного банка, Межбанковского расчетного центра (МРЦ), Востокбизнесбанка, Камчатпрофитбанка, Россельхозбанка, Росбанка, Далькомбанка, Балтийского банка развития, Примсоцбанка, Азиатско-Тихоокеанского Банка, Примтеркомбанка, Русь-банка, банков «Приморье», «Кедр», «БФГ-кредит», отделения Почты России и через сеть платежных терминалов ООО «Мир-1».

С 1 июня при оплате квитанций за тепло через терминалы в отделениях Сбербанка и Примсоцбанка жители Владивостока также смогут вносить данные приборов учета ГВС. Внести показания можно будет путем считывания данных в специальном окне терминала.

На сегодняшний день у жителей Владивостока, рассчитывающихся с компанией за услуги горячего водоснабжения по показаниям индивидуальных приборов учета, существует четыре способа передачи их показаний:

- по тел. 8 (4232) 303-203;

- на специальных бланках через ящики в абонентских отделах;

- с помощью сайта вычислительного центра www.vlad-vc.ru;

4) через СМС-сообщения на сотовые тел.: 89146917902; 89146917903; 89146917904.

Передавать показания индивидуальных (квартирных) приборов учета ГВС необходимо с 11 по 24 число каждого месяца.

Получить дополнительную информацию о возможности передачи показаний приборов учета, а также другим вопросам теплоснабжения жители Владивостока могут в абонентских пунктах компании по адресам:

- Океанский пр-т, 101а. Время работы - понедельник-пятница с 9.30 до 18.30 (без обеда), суббота - с 10.00 до 13.00;

- ул. Посьетская, 40; ул. 40-лет ВЛКСМ, 14; ул. Ильичева,15; ул. Зеленая, 1-77 (о. Русский), ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое). Время работы - понедельник-пятница с 9.00 -17.00, обед 13.00 -14.00;

а также по телефону 8 (4232) 432-028 - «горячая линия» во Владивостоке.