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Показания водомеров появятся в квитанциях за тепло
Жители Владивостока, в чьих домах установлены индивидуальные приборы учета горячей воды, с 1 мая смогут передавать их показания в квитанциях за тепло.
Начиная с мая в квитанции за тепловую энергию от «Приморских тепловых сетей» будут указываться предыдущие показания счетчика. Абоненту нужно будет лишь заполнить графу «текущие показания», сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе филиала «Приморские тепловые сети» ОАО «ДГК».
Уже с 1 мая показания водомеров, внесенные в квитанцию, будут учтены в случае оплаты через кассы Сбербанка, Дальневосточного банка, Межбанковского расчетного центра (МРЦ), Востокбизнесбанка, Камчатпрофитбанка, Россельхозбанка, Росбанка, Далькомбанка, Балтийского банка развития, Примсоцбанка, Азиатско-Тихоокеанского Банка, Примтеркомбанка, Русь-банка, банков «Приморье», «Кедр», «БФГ-кредит», отделения Почты России и через сеть платежных терминалов ООО «Мир-1».
С 1 июня при оплате квитанций за тепло через терминалы в отделениях Сбербанка и Примсоцбанка жители Владивостока также смогут вносить данные приборов учета ГВС. Внести показания можно будет путем считывания данных в специальном окне терминала.
На сегодняшний день у жителей Владивостока, рассчитывающихся с компанией за услуги горячего водоснабжения по показаниям индивидуальных приборов учета, существует четыре способа передачи их показаний:
- по тел. 8 (4232) 303-203;
- на специальных бланках через ящики в абонентских отделах;
- с помощью сайта вычислительного центра www.vlad-vc.ru;
4) через СМС-сообщения на сотовые тел.: 89146917902; 89146917903; 89146917904.
Передавать показания индивидуальных (квартирных) приборов учета ГВС необходимо с 11 по 24 число каждого месяца.
Получить дополнительную информацию о возможности передачи показаний приборов учета, а также другим вопросам теплоснабжения жители Владивостока могут в абонентских пунктах компании по адресам:
- Океанский пр-т, 101а. Время работы - понедельник-пятница с 9.30 до 18.30 (без обеда), суббота - с 10.00 до 13.00;
- ул. Посьетская, 40; ул. 40-лет ВЛКСМ, 14; ул. Ильичева,15; ул. Зеленая, 1-77 (о. Русский), ул. Лермонтова, 77 (пос. Трудовое). Время работы - понедельник-пятница с 9.00 -17.00, обед 13.00 -14.00;
а также по телефону 8 (4232) 432-028 - «горячая линия» во Владивостоке.
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