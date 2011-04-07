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Во Владивостоке строят образцовые садики
В жилом микрорайоне «Снеговая падь» идет строительство трех новых детских садов. Таких дошкольных учреждений во Владивостоке еще не было.
По распоряжению главы города Игоря Пушкарева эти детские сады возводят по самым современным стандартам - с бассейнами, стадионами, музыкальными залами, с большими витражными окнами, чтобы группы были максимально наполнены дневным светом. Для самых маленьких воспитанников детсадов на первом этаже уложат теплые полы.
Детский сад №1 уже построен и сейчас строители ведут отделочные работы внутри помещений. Детские сады №2 и №4 - в стадии строительства. Летом территории детских садов начнут благоустраивать: поставят песочницы, качели, горки. Для озеленения уже приобрели полторы тысячи деревьев и кустарников. Останется укомплектовать штаты, привезти мебель и оформить внутренние помещения. Группы и коридоры детских садов будут расписывать художники.
Каждый садик в «Снеговой пади» рассчитан на 240 малышей. Мэр поставил строителям задачу - завершить строительство до конца этого года.
Кроме того, администрация Владивостока ведет в микрорайоне строительство двух школ, двух поликлиник – детской и взрослой, и физкультурно-оздоровительного комплекса.
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