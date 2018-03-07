"Я подарю своим любимым женщинам по автомобилю"

Мнение приморских мужчин о Женском дне

В России Женский день 8 марта официально вошел в список государственных праздников РФ в 2002 году, хотя в стране он отмечается давно. В новых условиях он постепенно стал днем преклонения перед женщинами, матерями, женами... В этот праздник мужчины особенно галантны и мужественны. Они с удовольствием берут на себя некоторые женские обязанности, к примеру, освобождают представительниц слабого пола от домашней работы и разных повседневных дел.

Однако многие мужчины признаются: праздником как таковым 8 марта они не считают, просто идут на уступки в угоду женщинам. Деловая газета «Золотой Рог» попросила некоторых представителей сильного пола Владивостока рассказать, как именно они будут отмечать Женский день в этом году.

Для справки, в праздничный день 8 марта советским дамам достаточно долгое время не вручали цветов и не дарили подарков, но их раньше отпускали с работы, награждали почетными грамотами, благодарностями и премиями. Есть примеры, когда в некоторых магазинах работниц радовали приятными скидками. Правда скидки были не на духи и косметику, а, к примеру, на калоши - актуальную в те времена обувь.

Официальным выходным Международный женский день в Советском Союзе был объявлен в мае 1965 года. Начиная с 1966 года, 8 Марта является государственным праздничным выходным днем. Постепенно Женский день утратил первоначальную политическую окраску и яростный оттенок феминизма. Еще в советские времена появилась хорошая традиция дарить дамам цветы, конфеты, открытки и подарки.

Дмитрий АЛЕКСЕЕВ, основатель компании ДНС:

- Самый лучший подарок для женщины - это простое человеческое внимание. Все атрибуты, которые с этим связаны, не имеют большого значения. Вообще не люблю эти гендерные праздники, мне кажется, это придумки человеческие. Праздник у любимой женщины должен быть каждый день. Самое главное в жизни - это любовь и внимание к человеку, который тебе близок. Проявлением этого может быть все что угодно - от цветов, конфет, до бриллиантовых ожерелий, но подарок здесь не главное, важно отношение, с которым ты его делаешь.

Анатолий ВЕРЕВКИН, бизнес-тренер:

- 8 марта придумали женщины, а мы вынуждены играть по их правилам. В этот день нужно выполнить какую-то мечту своей любимой, чтобы подчеркнуть отношение к ней как к женщине, и не важно сколько ей лет - пять или сто пять. Была бы у меня возможность, я бы свозил свою жену в какую-то цивилизованную страну, хотя бы в Южную Корею. Так как пока это нереально, 8 марта я планирую, кроме цветов, подарить своей семье отдых в кафе, а затем свозить жену в магазин за красивой «тряпочкой», нарядом, который она сама выберет. Дело же не только в моменте подарка, но и в процессе. Женщине важно внимание, а 8 марта - это должно быть что-то из ряда вон выходящее.

Евгений ШИРИН, генеральный директор ООО «Дальневосточная производственная компания»:

- Дарить прежде всего нужно себя как человека, свое хорошее отношение. Не считаю 8 марта каким- то супермегапраздником. Это очередной, так сказать, официальный повод подарить повышенное внимание своей женщине. Сам-то праздник - ни о чем. При желании можно такие праздники каждый день своей женщине устраивать, без повода. Зачем нужно ждать какого-то события? Конечно, я буду поздравлять свою женщину с 8 марта, так принято. Но воспринимаю это праздник, как просто повод лишний раз показать, что я ее люблю, что она мне дорога. Что касается подарков, то лично я стараюсь дарить то, что ей действительно необходимо. «Дешман» ерундовый не покупаю. Понятно, что будут цветы, а в подарок я ей уже купил планшет, который она так хотела.

Владимир ЗАКУРКО, Директор агентства недвижимости «Метры»:

- Девушкам необходимо внимание, любовь и ласка. Необходимо создавать больше счастливых моментов, которые она запомнит, и делать это не только 8 марта. В бешеной жизненной гонке мы часто забываем своим любимым уделять внимание. Нет времени, например, лишний раз сводить в кино, в ресторан, отправить на массаж, в конце концов. Чтобы она почувствовала себя любимой и единственной. Каждое 8 марта - это день матери. Лишний раз порадуйте любимых матерей, бабушек. Женский день лично я воспринимаю чисто как повод напомнить нам, мужикам, что женщины такие хрупкие, незаменимые, что нужно как можно чаще их радовать. Причем всех - начиная от уборщицы в офисе, заканчивая женой, мамой, бабушкой, дочкой - женщина есть женщина. В нашей компании мужчины поздравляют всех женщин, даже тех, кто работает удаленно. На 8 марта мы традиционно берем охапки цветов, идем по Владивостоку и дарим всем попавшимся навстречу женщинам букеты.

Александр ГУЦЕЛЮК, директор по продажам и маркетингу компании «Тойота Центр»:

- Нужно сделать этот день особенным, запоминающимся. А как - решает каждый сам. Лично я подарю своим любимым женщинам, жене и маме, по автомобилю. А любимой дочке традиционно с самого раннего возраста преподношу в дар цветы. Подрастет, подарю машину. Кофе в постель - банально, это должно входить в ежедневный распорядок дня нормального мужчины. Так же, как и цветы. Своих жену и дочь 8 марта я разбужу преподнесением букетов цветов.

Владимир БЕСПАЛОВ, заместитель председателя комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан:

- Есть известное выражение поэта: «дарите женщинам цветы», и я считаю, это должно быть правилом для любого мужчины. Своей жене я покупаю не только букеты, но и часто дарю живые комнатные растения. Обязательно в праздник должно быть хорошее вино. К нам 8 марта прилетает дочь с мужем, мы обязательно все вместе посидим, по-семейному отдохнем в хорошем кафе с восточной кухней. Затем пойдем в кино на российский фильм.

Юрий КОЛОМЕЙЦЕВ, директор Центра социальных инноваций «Черный куб», политолог:

- Вообще не очень люблю праздники, считаю их потерей времени. На праздниках принято отдыхать, а мне хочется работать. Считаю, что женщин нужно поздравлять не в какой-то определённый день, а просто без повода. Моя жена на 8 марта редко от меня получает цветы. Зато получает 7 марта, 9 марта, 20 июля - во все остальные дни. Без повода. Просто за то, что мне повезло с такой замечательной, самой лучшей женщиной. Когда есть деньги, веду своих любимых женщин - жену и дочерей - в магазин и они покупают, что хотят. Когда денег нет - ничего не покупают. Почему не люблю подарки, потому что не понимаю, что можно подарить человеку, у которого и так все есть? Могу подарить заботу и любовь, но не в определенный день, а ежедневно. Вопрос, мужики, почему женщина достойна всего одного дня в год? Если любишь и ценишь, сделай праздник каждый день. Хотя против 8 марта сам я ничего не имею. Когда был молодым, воспринимал праздники как повод погулять, побухать. Сейчас же в выходные и праздники мечтаю просто выспаться.

Дмитрий ПОЛОЗОВ, председатель Приморского молодежного отделения Российского общества политологов:

- Считаю, что вопрос о том, что дарить своей девушке, не должен ставить в затруднение мужчин. В любом случае, каждый из нас должен знать, в чем она нуждается, что она любит, чего бы ей хотелось на данный момент, чего, быть может, кроме вас ей никто не даст. Безусловно, мы должны знать и свои обязательства перед второй половиной, у каждого они свои. А праздники, в данном случае, для мужчин всегда являлись поводом показать, что мы рядом, что мы любим и даже терпим. По большому счету, не важно какой это праздник - 8 марта, 14 февраля, день ее рождения или другой. В любой из этих дней важно проявить заботу о том, кого ты любишь, не забыть, конечно, о своих родителях и детях.

В большинстве своем мужчины говорят красиво - женщину нужно радовать ежедневно. А что думает по этому поводу сама женщина?

Жанна БЕЗРУКОВА.