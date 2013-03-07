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Доставку студентов с о. Русский на материк контролируют администрация Владивостока и ДВФУ
Дальневосточный федеральный университет совместно с администрацией Владивостока прилагают все усилия для создания максимально комфортных условий перевозки студентов ДВФУ с острова Русский на материк к учебным корпусам. О важности этого вопроса студенты ДВФУ сообщили руководству университета – жители кампуса на Русском попросили ректора помочь нормализовать транспортное обеспечение студентов вуза.
– Чтобы студенты, проживающие в кампусе на острове Русском, вовремя попадали на учебу, необходимо, чтобы на маршрут выходило нужное количество автобусов, и рейсы выполнялись регулярно, – подчеркнул ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец. – Важно, чтобы интервал отправки автобусов от остановок был небольшой, особенно в часы пиковой нагрузки – утром и вечером. Особое внимание мы также будем уделять тому, как водители маршрутов №15 и №15к будут выходить на последние рейсы – этот вопрос очень волнует наших студентов. Кроме того, в ближайшее время мы совместно примем и другие необходимы меры для обеспечения комфортных условий студентов, проживающих в кампусе.
Совместно с администрацией Владивостока и перевозчиком, работающим на маршрутах №15 и №15к, принято решение о корректировке расписания движения автобусов – теперь первый рейс будет отъезжать от кампуса ДВФУ в 6:50 утра. Интервал движения в утренние часы составит 5 минут.
– Эти маршруты пока еще новые для городских линий, поэтому мы до сих пор продолжаем их корректировать, учитывая потребность пассажиров. Для удобства студентов ДВФУ и жителей острова Русский, которые пользуются этими маршрутами, на остановках возле кампуса и на Покровском парке будут размещены информационные табло с расписанием, а также номерами телефонов диспетчерских служб, – сообщил заместитель глава администрации Владивостока Роман Карманов.
Университет продолжит взаимодействие с администрацией города для оперативного решения вопросов транспортной доступности острова Русский, сообщает пресс-служба ДВФУ.
Студенты ДВФУ, проживающие в кампусе на острове Русском, получают единовременную материальную помощь на возмещение транспортных расходов в период обучения в весеннем семестре 2013 года. Выплата будет произведена в сроки выдачи мартовской стипендии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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