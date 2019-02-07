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На острове Русском реализуют мегапроект
Строительство Конгрессно-выставочного центра на острове Русском во Владивостоке начнется в 2020 году. Также на острове планируется создать технопарк, центры компетенций и рекреационную инфраструктуру для отдыха приморцев.
«Думаю, что в этом году уже завершим разработку проектно-сметной документации. Надеюсь, с будущего годы мы это строительство начнем. Это будет круглогодично действующая площадка, на которой мы надеемся принимать выставки и экспозиции из ближайших стран и выставлять свои», - сообщил вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ.
«Мы с Олегом Николаевичем (КОЖЕМЯКО) говорили, что мы будем развивать ядро на базе Дальневосточного федерального университета, дальше там возникнет строительство ряда культурных учреждений, по поручению президента там построят хореографическое училище, мы будем строить центры компетенций, а дальше будем строить рекреационную инфраструктуру для отдыха людей», - уточнил г-н Трутнев.
Стоит заметить, что место под строительство на территории кампуса ДВФУ уже определено. Площадку под будущий центр тоже готовят.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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